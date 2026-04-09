جياني إنفانتينو يحل بالجزائر في زيارة رسمية

حلّ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، صبيحة الخميس، بالجزائر، في زيارة رسمية، تدوم يوما واحداً.

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري فإن وفد “الفيفا” برئاسة إنفانتينو استقبل بمطار هواري بومدين الدولي من طرف رئيس “الفاف” وليد صادي.

وسيشارك رئيس “الفيفا” بعد الظهر، في العديد من الأنشطة الرسمية في مدينة تلمسان،تتمثل في افتتاح ملعب مصغر تابع لـ FIFA Arena في مركز أحمد إينال الرياضي، وافتتاح المركز الفني الإقليمي للا ستي، كجزء من برنامج FIFA Forward، و إطلاق برنامج FIFA “كرة القدم للمدارس”.

وأضاف “الفاف” عبر موقعه الرسمي أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والاتحاد الجزائري لكرة القدم، لا سيما في مجالات تطوير البنية التحتية والترويج لكرة القدم على مستوى القاعدة الشعبية.

وتعد الزيارة الثانية من نوعها لإنفانتينو للجزائر، بعد الزيارة الأولى في جانفي 2023، حين افتتح رفقة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ملعب نيلسون مانديلا ببراقي.