حادث مرور مميت بالأغواط

خلف حادث مرور وقع مساء اليوم السبت، 4 أفريل، على مستوى الطريق الوطني رقم 01، بلدية ودائرة حاسي الرمل، وفاة 6 أشخاص.

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية الأغواط، من خلال المركز المتقدم للحماية المدنية بليل وبدعم من الوحدة الرئيسية والوحدة الثانوية للحماية المدنية حاسي الرمل ووحدة القطاع حاسي الدلاعة اليوم، على الساعة 17:35 لأجل حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 01، في النقطة الكيلومترية 468 تمثل في إصطدام سيارة نفعية بحافلة نقل المسافرين (كواستر تعمل على خط الاغواط-غرداية).

وهو الحادث الذي خلف 6 وفيات وضحية لها خدوش في الرأس حيث تم اسعاف الضحية ونقل والضحايا الى المصالح الإستشفائية بالمدينة الجديدة بليل.