حادث مرور مميت بالأغواط

صورة السيارة التي تعرضت للحادث، 4 أفريل 2026.

خلف حادث مرور وقع مساء اليوم السبت، 4 أفريل، على مستوى الطريق الوطني رقم 01، بلدية ودائرة حاسي الرمل، وفاة 6 أشخاص.

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية الأغواط، من خلال المركز المتقدم للحماية المدنية بليل وبدعم من الوحدة الرئيسية والوحدة الثانوية للحماية المدنية حاسي الرمل ووحدة القطاع حاسي الدلاعة اليوم، على الساعة 17:35 لأجل حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 01، في النقطة الكيلومترية 468 تمثل في إصطدام سيارة نفعية بحافلة نقل المسافرين (كواستر تعمل على خط الاغواط-غرداية).

وهو الحادث الذي خلف 6 وفيات وضحية لها خدوش في الرأس حيث تم اسعاف الضحية ونقل والضحايا الى المصالح الإستشفائية بالمدينة الجديدة بليل.

مقالات ذات صلة
حالة الطقس: أمطار رعدية عبر 10 ولايات

حالة الطقس: أمطار رعدية عبر 10 ولايات

انتخاب البروفيسور صدوق مديرا لبرنامج الطب الباطني بأمريكا

انتخاب البروفيسور صدوق مديرا لبرنامج الطب الباطني بأمريكا

أسعار الذهب

أسعار الذهب

ترقيات استثنائية لأعوان الشرطة الحاصلين على شهادات جامعية

ترقيات استثنائية لأعوان الشرطة الحاصلين على شهادات جامعية

الترتيب

الترتيب

الجزائر تسترجع 110 مليون دولار من الأموال المنهوبة في سويسرا

الجزائر تسترجع 110 مليون دولار من الأموال المنهوبة في سويسرا

