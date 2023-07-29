حاسي مسعود تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

سجلت مدينة حاسي مسعود، السبت، أعلى درجات الحرارة في العالم، وجاءت على رأس قائمة المدن الأكثر حرا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأفاد موقع “Eldoradowheather” في آخر تحديث له أن حاسي مسعود جاءت في المرتبة الأولى في قائمة المدن الأكثر حرا بدرجة حرارة وصلت إلى 49.6 درجة مئوية تلتها مدينة أدرار والتي بلغت درجة الحرارة فيها 49.5 درجة مئوية.

وضمت القائمة مدنا جزائرية أخرى هي ورقلة التي حلت في المرتبة الخامسة بـ 49.1 وتميمون في المرتبة السادسة بـ 49.1 .

كما حلت في المرتبة العاشرة مدينة عين صالح بـ 48.8.

أدرار تسجل ثاني أعلى درجة حرارة في العالم

صنف موقع دولي مختص في درجات الحرارة، الخميس، مدينة أدرار في المرتبة الثانية ضمن قائمة المدن الأكثر حرا على مستوى العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأفاد موقع “Eldoradowheather” في آخر تحديث له أن أدرار جاءت في المرتبة الثانية في قائمة المدن الأكثر حرا بدرجة حرارة وصلت إلى 49.3 درجة مئوية سبقتها مدينة البصرة العراقية والتي بلغت درجة الحرارة فيها 50 درجة مئوية.

وضمت القائمة مدنا جزائرية أخرى هي حاسي مسعود التي حلت في المرتبة الثالثة عشر بـ 48.3 وورقلة في المرتبة الخامسة عشر بـ 48.3