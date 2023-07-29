-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

حاسي مسعود تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

الشروق أونلاين
  • 3256
  • 0
حاسي مسعود تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

سجلت مدينة حاسي مسعود، السبت، أعلى درجات الحرارة في العالم، وجاءت على رأس قائمة المدن الأكثر حرا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأفاد موقع “Eldoradowheather” في آخر تحديث له أن حاسي مسعود جاءت في المرتبة الأولى في قائمة المدن الأكثر حرا بدرجة حرارة وصلت إلى 49.6 درجة مئوية تلتها مدينة أدرار والتي بلغت درجة الحرارة فيها 49.5 درجة مئوية.

وضمت القائمة مدنا جزائرية أخرى هي ورقلة التي حلت في المرتبة الخامسة بـ 49.1 وتميمون في المرتبة السادسة بـ 49.1 .

كما حلت في المرتبة العاشرة مدينة عين صالح بـ 48.8.

أدرار تسجل ثاني أعلى درجة حرارة في العالم

صنف موقع دولي مختص في درجات الحرارة، الخميس، مدينة أدرار في المرتبة الثانية ضمن قائمة المدن الأكثر حرا على مستوى العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأفاد موقع “Eldoradowheather” في آخر تحديث له أن أدرار جاءت في المرتبة الثانية في قائمة المدن الأكثر حرا بدرجة حرارة وصلت إلى 49.3 درجة مئوية سبقتها مدينة البصرة العراقية والتي بلغت درجة الحرارة فيها 50 درجة مئوية.

وضمت القائمة مدنا جزائرية أخرى هي حاسي مسعود التي حلت في المرتبة الثالثة عشر بـ 48.3 وورقلة في المرتبة الخامسة عشر بـ 48.3

مقالات ذات صلة
وجود كائنات فضائية..  هذا ما كشفه ضابط استخبارات أمريكي

وجود كائنات فضائية..  هذا ما كشفه ضابط استخبارات أمريكي

4 نصائح لتحفيز أطفالكم على شرب الماء

4 نصائح لتحفيز أطفالكم على شرب الماء

وفاة مصارعة وبطلة منتخب تونس للناشئات غرقاً

وفاة مصارعة وبطلة منتخب تونس للناشئات غرقاً

أصولُ المعاصي

أصولُ المعاصي

10 طرق للتخلص من العرق المفرط في فصل الصيف

10 طرق للتخلص من العرق المفرط في فصل الصيف

انتحار راكب يُجبر طائرة تركية على الهبوط اضطراريا في الجزائر

انتحار راكب يُجبر طائرة تركية على الهبوط اضطراريا في الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد