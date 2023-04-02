حالة الطقس: أجواء باردة وثلوج في عدّة ولايات يوم الإثنين

ستعود الثلوج هذا الإثنين إلى مرتفعات الهضاب العليا الشرقية ومنطقة الأوراس، حسب ما ذكرته مصالح الأرصاد الجوية.

كما تتميّز حالة الطقس في المناطق المذكورة، بأجواء باردة نسبيا. حيث تتراوح درجات الحرارة المرتقبة على المناطق الداخلية من الوطن عموما، بين 10 و25 درجة.

أما بالمناطق الساحلية، فلن تتجاوز درجات الحرارة القصوى المنتظرة يوم الإثنين عتبة 16 إلى 27 درجة. في حين تسجّل المناطق الجنوبية درجات حرارة فصلية ما بين 21 إلى 36 درجة.

من جهة أخرى، نبّهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة، من تساقط أمطار غزيرة، تصل كميتها إلى 50 ملم، بين منتصف نهار الأحد، ومنتصف نهار الإثنين.

الولايات المعنية بهذه النشرية الخاصة هي: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، وسوق أهراس.