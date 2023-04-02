-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

حالة الطقس: أجواء باردة وثلوج في عدّة ولايات يوم الإثنين

الشروق أونلاين
  • 3156
  • 0
حالة الطقس: أجواء باردة وثلوج في عدّة ولايات يوم الإثنين
أرشيف
درجات حرارة ربيعية

ستعود الثلوج هذا الإثنين إلى مرتفعات الهضاب العليا الشرقية ومنطقة الأوراس، حسب ما ذكرته مصالح الأرصاد الجوية.

كما تتميّز حالة الطقس في المناطق المذكورة، بأجواء باردة نسبيا. حيث تتراوح درجات الحرارة المرتقبة على المناطق الداخلية من الوطن عموما، بين 10 و25 درجة.

أما بالمناطق الساحلية، فلن تتجاوز درجات الحرارة القصوى المنتظرة يوم الإثنين عتبة 16 إلى 27 درجة. في حين تسجّل المناطق الجنوبية درجات حرارة فصلية ما بين 21 إلى 36 درجة.

من جهة أخرى، نبّهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة، من تساقط أمطار غزيرة، تصل كميتها إلى 50 ملم، بين منتصف نهار الأحد، ومنتصف نهار الإثنين.

الولايات المعنية بهذه النشرية الخاصة هي: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، وسوق أهراس.

مقالات ذات صلة
مشاريع 3 قوانين أمام نواب البرلمان بداية من الأحد

مشاريع 3 قوانين أمام نواب البرلمان بداية من الأحد

الإعدام للمتهم الرئيسي في أحداث “توسنينة” بتيارت

الإعدام للمتهم الرئيسي في أحداث “توسنينة” بتيارت

لقاءات في الجزائر وباريس.. وفرنسا تطمع في استعادة الامتيازات

لقاءات في الجزائر وباريس.. وفرنسا تطمع في استعادة الامتيازات

أسعار اللحوم المستوردة والبصل والتفاح.. وزير الفلاحة يعلق

أسعار اللحوم المستوردة والبصل والتفاح.. وزير الفلاحة يعلق

أمطار الربيع تحيي الأمل في إنقاذ الموسم الفلاحي

أمطار الربيع تحيي الأمل في إنقاذ الموسم الفلاحي

تفكيك شبكة للمضاربة بحليب الأكياس في وادي العلايق بالبليدة

تفكيك شبكة للمضاربة بحليب الأكياس في وادي العلايق بالبليدة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد