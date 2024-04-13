حبس خمسة متهمين واسترجاع سيارات ضحايا “سفاحي سيدي بلعباس”

وضع شخصين تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سفيزف بسيدي بلعباس، بإيداع 5 أشخاص رهن الحبس المؤقت، ووضع اثنين آخرين تحت نظام الرقابة القضائية، بعد الاشتباه بضلوعهم في قضية تصفية ثلاثة أشخاص والاستيلاء على مركباتهم خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم.

كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة سفيزف خلال تنشيطه ندوة صحفية مساء الجمعة، عن إيداع المشتبه فيه الرئيسي في قضية قتل ثلاثة أشخاص والاستيلاء على مركباتهم، الحبس المؤقت بمعية 4 من شركائه، بينما تم وضع مشتبه فيه سادس وعم المشتبه فيه الرئيسي مالك المزرعة التي كانت تدفن فيها جثث الضحايا تحت نظام الرقابة القضائية، وأكد المتحدث أن الضحية الأولى مالك سيارة “دوستر” كان قد اختفى عن الأنظار ليلة الواحد والثلاثين من شهر مارس، ما دفع بعائلته إلى إبلاغ مصالح الأمن الحضري الخامس بذلك، بينما كانت والدة ثاني ضحية صاحب سيارة “إيبيزا” قد أبلغت مصالح الأمن بتاريخ الرابع من شهر أفريل عن غياب ابنها في ظروف غامضة، على إثر ذلك، أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي وكشفت التحريات الأولية استنادا على الجانب التقني، عن وجود مكالمات هاتفية بين المتهم الرئيسي والضحية الأولى، وعند توقيفه دلّ مصالح الأمن عن مكان دفنه لجثث الضحيتين بمزرعة عمه الواقعة بمخرج بلدية مصطفى بن ابراهيم، أين تم اكتشاف ثالث جثة لرجل ينحدر من ولاية تلمسان لقي نفس المصير بعد الاستيلاء على سيارته من نوع “بيجو 208″، ومواصلة للتحقيقات، تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى التابعة لأمن ولاية سيدي بلعباس وفي ظرف وجيز، من توقيف 7 مشتبه فيهم واسترجاع المركبات الثلاث المسروقة، وإحالتهم على قاضي التحقيق بعد استجوابهم من طرف وكيل الجمهورية، بموجب طلب افتتاحي عن جناية تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجناية، جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، جناية المشاركة في القتل العمدي، والسرقة المقترنة بظرف التعدد والليل واستحضار مركبة، وجناية إخفاء أشياء مسروقة متحصل عليها من جناية، بينما تم إصدار أمر بالقبض في حق ثامن المتهمين في القضية المتواجد في حالة فرار.

هكذا استدرجت العصابة المغدورين

وكان الضحية الأولى “برزوق جلول” في العقد السادس من العمر يقطن بحي سيدي الجيلالي بسيدي بلعباس، وخرج، مثلما نشرته “الشروق” في عدد السبت، من مسكنه في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا، ملبيا طلب أحد الأشخاص لنقله على متن سيارته من نوع “ستيبواي” إلى مدينة أدرار، بعد ما تعود على تقديم مثل هذه الخدمات بانخراطه في إحدى التطبيقات التي توفر خدمات النقل، بعد تقاعده مؤخرا من مؤسسة سونلغاز، إلا أن أبناءه الخمسة فقدوا الاتصال به طيلة اليوم، ليتقدموا في اليوم الموالي ببلاغ لدى مصالح الأمن حول اختفاء والدهم في ظروف غامضة، وظل خبر اختفائه الذي نشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي المحلية يصنف ضمن نداءات البحث في فائدة العائلات، لعدم ثبوت مؤشرات تعرضه لأي مكروه، لكن سرعان ما طرحت هذه الفرضية وبقوة، بعد ما لقي الضحية الثانية “مجاوي العربي زكرياء” البالغ من العمر 39 سنة، والذي يعمل إطارا بمصالح الصندوق الوطني للسكن المصير نفسه، بعد ما طلب منه هو الآخر عن طريق نفس التطبيق تقديم خدمة نقل أحد الأشخاص إلى الجزائر العاصمة بسيارته من نوع “إيبيزا”، بعد أن غادر مسكنه الواقع بحي سيدي الجيلالي في حدود الساعة العاشرة والنصف ليلا بعد خمسة أيام عن حادثة الضحية الأولى، وهو الاختفاء الذي حرك سريعا مجريات التحقيق الذي أسند لعناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى التابعة لأمن ولاية سيدي بلعباس، الذين تمكنوا وفي ظرف قياسي من فك شفرة القضية، والوصول إلى هوية أحد المشتبه في وقوفهم وراء أمر اختفائهما، هذا الأخير الذي كشف عن هوية خمسة شركاء آخرين شكلوا عصابة مختصة في الاعتداء على المواطنين والاستيلاء على سياراتهم، ليقوم بعدها سفاح منهم بقتل الضحيتين، بعد استدراجهما إلى مزرعة “لعياد” الواقعة بإقليم بلدية مصطفى بن ابراهيم البعيدة عن مقر الولاية بنحو 25 كلم، والتي هي ملك لعم أحد المشتبه فيهم، أين قاموا بدفن جثتيهما حتى لا ينكشف أمرهم، وعند تنقل مصالح الأمن إلى عين المكان الذي دلهم عليه المشتبه فيهم، وبحضور وكيل الجمهورية والطبيب الشرعي، تم اكتشاف وجود جثة ثالثة مدفونة بجنب الجثتين، تبين أنها تعود لضحية ينحدر من ولاية تلمسان لقي المصير نفسه في الأسبوع نفسه الذي ارتكبت فيه الجريمتان، وتم الاستيلاء على مركبته هو الآخر، كما ظل محل بحث في فائدة العائلات بعد أن تقدم أهله ببلاغ لمصالح أمن ولاية تلمسان.