حج 2023: الحجاج مدعوون لاستكمال هذه الإجراءات قبل تاريخ 15 ماي

ذكرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف كافة المواطنين المؤهلين لأداء مناسك الحج لعام 2023 بضرورة إتمام الإجراءات الإدارية الأولية قبل 15 ماي الجاري.

ودعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في بيان لها المواطنين المعنين بأداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ / 2023م بضرورة إتمام الإجراءات الإدارية الأولية قبل تاريخ 15 ماي 2023.

على الترتيب الآتي:

1- الحصول على شهادة النجاح لأداء مناسك الحج من مصالح البلدية.

2- التوجه إلى اللجان الولائية الطبية مرفوقا بشهادة النجاح المسلمة من طرف مصالح البلدية للقيام بالفحوصات الطبية والتلقيحات اللازمة، والحصول على:

– الدفتر الصحي.

– شهادة التلقيح ضد فيروس كوفيد19.

– شهادة التأهيل الصحي لأداء مناسك الحج.

3- التوجه إلى فرع بنك الجزائر على مستوى كل ولاية لدفع تكلفة الحج المقدرة بـ 770,000,00 دج شاملة لتذكرة السفر مرفوقا بـ :

– جواز السفر البيومتري بمدة الصلاحية لا تقل عن 06 أشهر.

– شهادة النجاح المسلمة من طرف مصالح البلدية لهذا الموسم 1444هـ / 2023م.

– شهادة التأهيل الصحي المسلمة من طرف اللجنة الطبية الولائية للحصول على:

– وصل دفع تكلفة خدمات الحج والمقدرة بـ : 600.000,00 دج

– وصل دفع تذكرة السفر والمقدرة بـ : 170.000,00 دج.

وأكدت الوزراة أنه سيتم الإعلان لاحقا عن باقي الخطوات.