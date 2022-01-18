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رياضة

حديث عن تعيين هذا الحكم لِمباراة الجزائر وكوت ديفوار

علي بهلولي
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حديث عن تعيين هذا الحكم لِمباراة الجزائر وكوت ديفوار

يدور الحديث مساء الثلاثاء عن تعيين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لِحكم المباراة الحاسمة والمصيرية بين المنتخب الوطني الجزائري والفريق الإيفواري.

وتُجرى هذه المباراة الخميس المقبل على الساعة الخامسة مساءً بِالتوقيت الجزائري، لِحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون.

ويُروّج على أن حكم الساحة الغامبي بكاري غاساما، سيُدير المباراة المرتقبة بين “محاربي الصحراء” و”الفيلة”.

سبق للحكم الغامبي بكاري غاساما في “كان” 2022، ومساء الـ 11 من جانفي الحالي، أن أدار مباراة نيجيريا ومصر، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات. وانتهت بِهدف دون ردّ لِمصلحة منتخب “النسور الممتازة”.

وقبل ذلك، سبق للحكم غاساما إدارة 3 مقابلات لـ “الخضر” في نهائيات كأس أمم إفريقيا، وهي: الخسارة أمام تونس (0-1) في الجولة الأولى من دور المجوعات لِنسخة 2013. والهزيمة أمام كوت ديفوار (1-3) في ربع نهائي طبعة 2015. والفوز على نيجيريا (1-2) في نصف نهائي استحقاق 2019 (الرابط الإلكتروني أدناه).

ويملك حكم الساحة الغامبي بكاري غاساما (42 سنة) الشارة الدولية لـ “الفيفا”، منذ عام 2007. وقبل البطولة الإفريقية بِالكاميرون، كانت منافسة كأس العرب بِقطر في ديسمبر الماضي، آخر مسابقة كبيرة يحضر وقائعها هذا الحكم.

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