حفل تخرج الدفعات 2026.. الرئيس تبون يقلد الرتب العسكرية ويكرم المتفوقين

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الخميس، حفل تخرج الدفعات السنوي 2026، بالأكاديمية العسكرية لشرشال.

وأشرف رئيس الجمهورية، على تقليد الرتب العسكرية وتسليم الشهادات للمتفوقين الأوائل في مختلف التخصصات والتكوينات، حيث سلّم الشهادة للمتفوق الأول زيبوش أسامة من ضباط دورة الماستر، كما قلّد المتفوق الأول في التكوين الأساسي بلسيمي نور الدين تخصص ميكانيك طاقوية رتبة ملازم، وسلّمه سيف الأكاديمية، قبل أن يمنح الشهادة للمتفوق الأول في التكوين العسكري المشترك القاعدي من الدول الشقيقة والصديقة.

ووافق الرئيس تبون على إطلاق تسمية الدفعة الـ57 من التكوين الأساسي باسم الرئيس الراحل المجاهد اليامين زروال. وهذا التقليد من الأعراف المعتمدة في المؤسسة العسكرية، حيث تُمنح الدفعات المتخرجة أسماء شخصيات وطنية بارزة، عرفانا بما قدمته للجزائر، وترسيخا لقيم الوفاء واستلهاما لمسيرتها لدى الأجيال الجديدة من ضباط الجيش الوطني الشعبي.

وتواصلت مراسم حفل التخرج بتقديم استعراضات عسكرية ميدانية جسدت المستوى العالي للتكوين والانضباط الذي يتميز به طلبة الأكاديمية العسكرية لشرشال، حيث شملت عروضًا في الفنون القتالية والتدخل القريب والمهارات القتالية الفردية والجماعية، إلى جانب محاكاة لعمليات ميدانية عكست الجاهزية والاحترافية التي يتمتع بها أفراد الجيش الوطني الشعبي.

ووصل رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، إلى الأكاديمية العسكرية لشرشال “الرئيس الراحل هواري بومدين”، للإشراف على مراسم حفل تخرج الدفعات السنوي لسنة 2026.

وكان في استقبال الرئيس تبون عند المدخل الرئيسي للأكاديمية، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين العسكريين.

وعقب الاستماع إلى النشيد الوطني، استعرض الرئيس تبون تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي التي أدت له التشريفات العسكرية، وفقًا للبروتوكول المعتمد في مثل هذه المناسبات.

كما وقف رئيس الجمهورية وقفة ترحم على روح الرئيس الراحل هواري بومدين، الذي تحمل الأكاديمية اسمه، ووضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له، قبل أن يتلو فاتحة الكتاب ترحما على روحه الطاهرة، وذلك قبل انطلاق مراسم الحفل.

يذكر أن مراسم حفل التخرج جرت بحضور كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء في الحكومة وإطارات وضباط سامين في الجيش الوطني الشعبي.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن الرئيس تبون سيشرف اليوم على الحفل السنوي لتخرج الدفعات بأكاديمية “الرئيس الراحل هواري بومدين”، وذلك بعد الزيارة التي قام بها الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة إلى المؤسسة العسكرية.