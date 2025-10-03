“حماس” تعلن ردّها الرسمي على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة

قدّمت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين “حماس” مساء الجمعة، ردّها الرسمي على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة.

وحسب ما ذكره بيان للحركة، فقد أبدت “حماس” موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال “أحياء وجثامين”. وفق صيغة التبادل الواردة في المقترح الأمريكي.

وتتضمن خطة ترامب 21 بندا يشمل وقف إطلاق النار الدائم في القطاع. مع إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين لدى المقاومة. مقابل الإفراج عن 250 أسيرا فلسطينيا.

وفي هذا الشأن، أكدت “حماس” استعدادها للدخول فورا، من خلال الوسطاء، في مفاوضات لمناقشة تفاصيل توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل.

كما تدعو الخطة إلى إقرار “آلية حكم جديدة في غزة، تشمل مجلسًا دوليًا وعربيًا، يضم ممثلًا عن السلطة الفلسطينية، وحكومة تكنوقراطية”. إلى جانب قوة أمنية تضم فلسطينيين، وعسكريين من دول عربية وإسلامية.

وقد جدّدت المقاومة، في ردّها على هذا البند، موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط). بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني، واستنادا إلى الدعم العربي والإسلامي.

أما بخصوص “ما ورد في مقترح الرئيس ترامب من قضايا أخرى، تتعلق بمستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة، فإنَ هذا مرتبط بموقف وطني جامع. واستنادا إلى القوانين والقرارات الدولية”، يضيف بيان المقاومة.

وأكد ذات البيان أن الحركة “ستسهم بكل مسؤولية في مناقشة هذه القضايا. من خلال إطار وطني فلسطيني جامع”.

ولم يُشر بيان المقاومة إلى تفاصيل هذه القضايا بشكل مباشر، لكن خطة ترامب تشمل أيضا نزع سلاح “حماس” وتدمير كل الأسلحة الثقيلة والأنفاق المتبقية في القطاع.