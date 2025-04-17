حماس: نتنياهو يرفض الإفراج عن الأسرى الصهاينة دفعة واحدة

أكدت حركة حماس، الخميس، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يرفض الإفراج عن أسراه دفعة واحدة من أجل “أهداف سياسية شخصية”.

ونقلت وسائل إعلام دولية عن رئيس الحركة بالضفة زاهر جبارين، قوله: “الكيان الصهيوني لن يفلح في اقتلاع شعبنا من فوق أرضه..إما أن نعيش فوق أرضنا كرماء أو نموت شهداء”.

وأكد أن حماس “حريصة كل الحرص على وقف العدوان وإنهاء الحرب والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من غزة”.

وقال جبارين “المفارقة أن نتنياهو هو مَن يرفض الإفراج عن كل الأسرى، وعبر صفقة تبادل شاملة تشمل كل الأسرى”.

وتابع قائلا: “نتنياهو يرفض خروجهم دفعة واحدة من أجل أهداف سياسية شخصية ومن أجل بقائه في الحكم”.

كما دعا جبارين إلى “مشروع نضالي شامل وواضح وجاد يحمي الضفة الغربية من محاولات الاحتلال ضمها”.