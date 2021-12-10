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الجزائر

حماية المستهلك: 95 بالمئة من طلبات الفيزا نحو فرنسا رفضت

الشروق أونلاين
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حماية المستهلك: 95 بالمئة من طلبات الفيزا نحو فرنسا رفضت

دعت منظمة حماية المستهلك الجزائريين الراغبين في تقديم ملفات الفيزا نحو فرنسا إلى تأجيل ذلك إلى وقت آخر، بسبب رفض القنصلية لأغلب الطلبات.

وقالت المنظمة في بيان لها “لا ننصحكم بتقديم حاليا طلبات تأشيرة شنقن من مصالح القنصليات الفرنسية”.

وأكدت الجهة ذاتها أن “المعطيات التي بحوزتنا من وكالات سياحية تشير الى رفض غالبية الطلبات (الموافقة لا تتجاوز 5% على أقصى تقدير) حتى بالنسبة لتجديد التأشيرة في غالبها”.

بسبب قرار التأشيرة.. اليمين المتطرف يفضح ماكرون

ويوم 30 سبتمبر 2021، اتهم سياسيون فرنسيون من اليمين واليمين المتطرف إيمانويل ماكرون، بمحاولة جلب أصوات ناخبيها من خلال قرار تقليص التأشيرة للجزائريين ومواطني تونس والمغرب وتقديم مبادرات صارمة ومفاجئة بشأن الهجرة.

وتساءل البرلماني اليميني، أورلين برادي عن مغزى توقيت هذه الخطوة مع اقتراب الانتخابات الفرنسية، قبل أن يضيف في تصريحات صحيفة “تتهافت الحكومة في الوقت الحالي لإظهار قدر أكبر من الصرامة والسلطة”، مستهجنا القرار.

كما جاء الإعلان عن تحرك الحكومة الفرنسية بشأن التأشيرات في نفس اليوم الذي أعلنت فيه المرشحة الرئاسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان إنها سوف تدعو إلى استفتاء يقترح فرض قيود صارمة على الهجرة في حال وصولها إلى كرسي السلطة في قصر الإليزيه.

وعندما سُئلت، وزيرة المواطنة مارلين شيابا، فيما إذا كانت حكومتها قد قررت السير على خطى لوبان، أجابت: “نحن لا نضع جدول أعمالنا على أساس مارلين لوبان ..ونعلن عن خطواتنا عندما نكون مقتنعين بها وجاهزين لتنفيذها”.

وكانت دراسة أجرتها صحيفة “لوموند” الشهر الماضي أظهرت أن الهجرة تحتل المرتبة الخامسة في الاهتمامات الرئيسية للناخبين الفرنسيين، متخلفة كثيرًا عن قضايا أخرى مثل الصحة والبيئة والرعاية الاجتماعية وكيفية تغطية نفقاتهم.

بالفيديو.. وزير الداخلية الفرنسي يعلن موعد سحب قرار التأشيرات

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، قد أكد أن بلاده سوف تسحب قرار تشديد منح التأشيرات لكل من الجزائر المغرب وتونس بعد حل أزمة المهاجريين غير الشرعيين.

وأكد الوزير في مداخلة له أمام برلمان بلاده، الخميس 30 سبتمبر الماضي، أن هناك علاقات وطيدة تجمع فرنسا مع الدول المعنية بالقرار، وسوف يتم التراجع عنه بعد تسوية ملف التصاريح القنصلية بالنسبة للمهاجرين.

الجزائر تصدر أول رد حول قرار فرنسا تشديد إجراءات منح التأشيرة

ردت الجزائر بشكل رسمي، الثلاثاء، على قرار السلطات الفرنسية المتعلق بتشديد إجراءات منح التأشيرات للجزائريين، واصفة هذه الإجراءات بغير المنسجم.     

وقال عمار بلاني المبعوث الخاص للخارجية الجزائرية، المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي “لقد سجلنا هذا القرار غير المنسجم ونعرب عن أسفنا لهذا القرار”.

وأضاف أن “القرار غير مناسب من حيث الشكل لأنه يأتي عشية تنقل وفد جزائري لفرنسا بهدف تقييم جميع الحالات التي لم يبت فيها بعد، وتحديد الطرق العملية الاكثر ملاءمة من أجل تعزيز التعاون في مجال تسيير الهجرة غير الشرعية”.

أما في المضمون، -يضيف بلاني- “فان البعد الانساني يوجد في قلب تفاصيل العلاقة الجزائرية-الفرنسية والشراكة الاستثنائية القائمة بين البلدين”، مضيفا ان “تسيير التدفق البشري يستدعي تعاون صريح و مفتوح و يفرض ادارة مشتركة في ظل روح الشراكة و ليس امرا واقعا يخضع لاعتبارات احادية خاصة بالجانب الفرنسي”.

بلاني: تسيير التدفق البشري يستدعي تعاون صريح و مفتوح

فرنسا تقرر تشديد إجراءات منح التأشيرة للجزائريين والمغاربة

وأعلنت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، تشديد إجراءات منح التأشيرة لرعايا دول مغاربية وبينها الجزائر، بدعوى رفض هذه الدول قبول استقبال أشخاص يحملون جنسياتها تريد باريس ترحيلهم.

وأعلن الناطق باسم الحكومة غابريال أتال إذاعة “أوروبا1”، إن باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردا على “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها.

وأوضح:  “إنه قرار جذري وغير مسبوق لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”.

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التعليقات
27
  • حقيقة مرة

    تعقيبا على الهفاف : تطالب بالمعاملة بالمثل وذلك معناه تقليص الجزائر للتأشيرات الممنوحة للفرنسيين الذين يريدون زيارة الجزائر بالنصف أي ب 50 % . فهل هناك فرنسيين يزورون الجزائر ؟ وهل لك أن تقدم لنا الرقم ولو تقريبي . مقابل حوالي 700 الف جزائري يقدمون طلبات التأشيرات للقنصليات الفرنسية كل عاما ناهيك عن الالاف الذين يهاجرون لهذا البلد بطرق ملتوية وغير قانونية .

    30
  • الهفاف

    يجب علي الجزائر التعامل بالمثل و ليس بتأسف

    -10
  • عبد الله

    الا تلاحظون ان الغرب و فرنسا بالذات ترانا بنفس العين لا فرق لديها بين مغربي او جزائري .. كفانا تفرقة....ان لم نتحد لا مستقبل لنا بين الأقوياء...اكلنا يوم اكل الثور الأسود. اللهم اني قد بلغت اللهم فشهد

    66
  • جزائري ق21

    في حدود جغرافيتكم وفي أرضكم وفي بلدكم فرنسا.. افعلوا ما شئتم . امنحوا الجنسية لمن تشاؤون وارفضوها لمن تشاؤون وأطردوا من تشاؤون من المقيمين بطرق غير قانونية . حب من حب وكره من كره . نقطة نهاية

    43
  • الصراحة راحة

    وأكد الوزير : .. وسوف يتم التراجع عن قرار تقليص عدد التأشيرات بعد تسوية ملف التصاريح القنصلية بالنسبة للمهاجرين .. كلام جد معقول .

    23
  • طارق الجزائري

    ولماذا نهاجر إلى فرنسا عدو الأمس والحاضر والمستقبل. من الجيد أنها قلصت الكوطات لا يجب أن يغضبنا هذا القرار بل أن نفرح به.

    -2
  • يابونيول

    فرنسا تجاهلت الحركى لسنين ولم تقيمهم ، ولهذا قررت تشديد إجراءات منح التأشيرة على الجدد لأنها ليست بحاجة إليهم.

    -1
  • بن بولعيد

    الجزائر دولة حرة مستقلة ليست بحاجة لفرنسا اطلاقا البدائل موجودة ومتوفرة وبجودة عالية جدا جدا المانيا الصين البرازيل روسيا بريطانيا استراليا سويسرا السويد اندونيسيا ماليزيا سنغاورة .....علي الدولة الجزائرية قطع كل علاقة وشراكة وتجارة مع هذا لمسخ الماكر المتكبر المتجبر الفاسد اللعين الذي يسمي بفرنسا الارهابية النازية .

    -40
  • كل شيء ممكن

    Gabriel Attal أصله جزائري هو كذلك إبن مهاجر جزائري.

    10
  • الخلاط

    إقطعوا عنها كل الامتيازات (المجانية) التي تحظى بها و ستعود فوراً إلى جادة الصواب (خاصةً تدريس لغتها الميّتة في الابتدائي كلغة أجنبية أولى بدل الإنجليزية لغة العلم كما يفعل 99 % من بلدان العالم ) ؟

    -39
  • Elhassan

    الجزائر قوة ضاربة لا تعترف بهكذا قرار لدولة فرنسا التي فشلت في صفقة الغواصات.

    -52
  • لإعادة النظر في الغلاقات الخارجية

    النرويج حصلت على عدة إستثمارات في النفط و الغاز..رغم أن هذه الدولة لا تصدر أكثر من 100 تأشيرة للجزائريين في العام..من الأفضل توجيه تلك الإستثمارات لإسبانيا..ثم إن سياسة غلق الدولة والعزلة التي يضربها النظام على الجزائر قوبلت بالمثل بفرض تأشيرات في دول بعيدة ليس لنا معها أية مشاكل سياسية

    28
  • أحيانا وجب وضع النقاط على الحروف

    القضية ليست وليدة اليوم والقضية قديمة جديدة والجزائر لا يهمها أبنائها والدليل أن نزيف حاد لم تعرفه الجزائر في تاريخها ذلك الذي أصابها في الصميم بهجرة بل بهروب المئات يوميا من أبنائها ومن كل الأعمار عبر قوارب الموت نحو أوروبا وبالدرجة الاولى نحو فرنسا ولا أحد يبالي حيث تطرح في اجتماعات أولياء الأمور كل القضايا الا قضية الحرقة التي لم نسمع أنها طرحت يوما على طاولة مجلس الحكومة او مجلس الوزراء ... الخ

    57
  • amremmu

    السؤال الذي يطرح نفسه : من المسؤول عن هذه الكارثة أي كارثة هروب الكبار والصغار بل حتى الأطفال من هذا البلد ؟ والى متى تستمر هذه المهازل ؟ وهل يظهر يوما مهدي منتظر ينقذ الجزائر من الغرق ويعيدها الى السكة الصحيحة ؟

    84
  • إبن الجزائر

    من يذهب إلى فرنسا بدون حجة دامغة فقد باع نفسه بأرخص الأثمان...نقطة إلى السطر ....لأن أرض الله واسعة سواء كنتم مغاربة أو جزائريين!!!

    -44
  • عمر

    غابريال عطال وليس غابريال أتال.

    9
  • halim

    فرنسا تشدد شروط منح التأشيرات للجزائريين عقابا على رفض استعادة الحراقة

    5
  • amremmu

    يظهر أنك يا سي zinedine لا علم لك بأن الجزائر تبحث عن المستثمرين الأجانب وتحاول بكل الطرق اغرئهم دون جدوى لأسباب عديدة لا يتسع المقام لذكرها منها : عدم استقرار القوانين وتغييرها عدة مرات في السنة الواحدة - البيروقراطية - المنظومة البنكية التي لا تساير القرن 21 بل التي وكأنها تعيش في القرن 19 .... وحتى القلة القليلة من هؤلاء المستثمرين المتواجدين في زمن البحبوحة عادوا الى بلدانهم واخرهم : شركة شركة هيونداي الكورية للسيارات وفولسفاقن الالمانية الذين غادروا خلال شهر أوت الماضي .

    16
  • zinedine

    لماذا لا تشدد الجزائر في تقليص الإستثمرات الإستغلالية الفرنسية في الجزائر التي تسيطر عليها بإمتيازات على حساب السيادة الجزائرية وإستبدالها بإستثمارات من دول أخرى!؟

    -2
  • من هناك

    وننتظر الجواب من المنافقين الذين بلغ بهم الأمر الى المطالبة بقطع العلاقات مع مستعمر الأمس لكنهم وفي نفس الوقت يصطادون الفرص للهجرة نحوها أي نحو فرنسا ودون عودة .

    122
  • amremmu

    بما أن الجزائريين يشتمون فرنسا يوميا ويمسحون فيها كل كوارثنا وأزماتنا بما فيها أزمة الماء وغلاء الأسعار وحوادث المرور ... فلماذا يتباكى الجميع كلما خرج علينا خبر من هذا النوع أي تشديد اجراءات منح التأشيرة ؟شعب غريب .

    153
  • احمد

    فرنسا تمارس الضغوط لجعل دول المغرب العربي كانتونات لاستقبال اشخاص لا تعرف هويتهم فقط يحملون جوازات سفر ربما هي مزورة ويمكن تمرير مع هؤلاء الاشخاص ناس خطريين من الارهابين وذوي السوابق العدلية والجريمة المنطمة

    -18
  • حقيقة مرة

    لكم الف حق وحق كيف لا والجزائريين يصلون الى فرنسا بالمئات بل أحيانا بالالاف يوميا بعضهم بالطرق القانونية كالطلبة ... : فيزا ...الخ و بعضهم عن طريق الحرقة بحرا لكن ما يجمع هؤلاء هو أن 99 % منهم يذهبون دون عودة . ونفس الشيء يقال عن المغاربة والتوانسة لكن بشكل أقل لكن الغريب العجيب أن هذه الظاهرة تحولت ومع مرور الوقت الى شيء عادي في الجزائر الى درجة أنه لا أحد يتحدث عنها لا وسائل الاعلام ولا المسؤولين .. وكأن الأمر لا يعنيهم رغم أنه وفي كل يوم تصلنا أخبار مروعة عن جزائريين فقدوا في البحر أو اكتشفت جثهم على سواحل اسبانيا أو تونس .

    92
  • حمبد

    أضحوكة. النظام المغربي اسوء من فرنسا

    -81
  • Mohdz

    أين هي القوة التاقبة في المنطقة ، هل من تعليق عل ذلك القرار

    83
  • سراب

    قلتها مرارا وتكرارا فرنسا تحسب نفسها تمنح تأشيرة الجنة للجزائريين وغالبية الجزائريين يحسبون أن فرنسا هي العالم

    51
  • أضحوكة

    تناطحوا بينكم ايها الشعبين الشقيقين فبالنسبة لعدوكم المشترك فانتم في سلة واحدة وشعب واحد فاعتبروا يا اولي الالباب

    132

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