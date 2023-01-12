خبير مالي: أمريكا تملك “آلة طباعة” لتوفير احتياجاتها من الدولار

كشف الحاكم السابق للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بن برنانكي، أن الحكومة الأميركية يمكنها طباعة أي كمية تحتاجها من الدولار بدون تكلفة تقريبا.

ونشر الموقع الاقتصادي “سي أن بي سي عربي” عن بن برنانكي قوله: “الحكومة الأميركية تمتلك تكنولوجيا تسمى آلة طباعة تتيح لها توفير أي كميات تحتاجها من الدولار .. بدون تكلفة تقريباً!

الجدير ذكره أنه تمت طباعة 13 تريليون دولار في أميركا العام الماضي، وتقدر الميزانية التشغيلية للعملة الأميركية التي ستطبع هذا العام تقدر 1.060 مليار دولار.

كما أن هناك الكثير من الخيارات أمام البنوك المركزية لاختيار المواد التي تتكون منها العملة والتقنيات الأمنية والتصاميم، وتعد العملات من البوليمر أو البلاستك هي الأغلى ولكنها الأطول عمراً.

ويشار إلى أن طباعة الدولار الواحد تكلف 7.5 سنتات، بينما تكلف طباعة الورقة من فئة 10 دولارات حوالي12.4 سنتا، والورقة من فئة 100 دولار تكلف 17سنتا.