خسائر حرائق خنشلة تفوق أربع مرات الحصيلة الوطنية

مدير حماية الثروة الغابية بالمديرية العامة للغابات:

كشف نائب مدير حماية الثروة الغابية بالمديرية العامة للغابات بومسعود عبد الغني أن حصيلة حرائق ولاية خنشلة تفوق أربع مرات الحصيلة الإجمالية للحرائق المسجلة على المستوى الوطني.

وأكد بومسعود للقناة الإذاعية الأولى السبت أن الحرائق التي شهدتها ولاية خنشلة مفتعلة ومتعمدة، ودعا في السياق ذاته المواطنين إلى ضرورة أخذ كل الاحتياطات لتجنب أي شيء من شأنه إتلاف الغابات والمحيط بصفة عامة.

وأشار المتحدث ذاته أنه تم تسجيل 247 حريقا منذ بداية جوان الفارط إلى غاية التاسع من جويلية الجاري تسبب في إتلاف 740 هكتار منها 247 هكتار من الغابات و202 هكتار من الأدغال و149 هكتار من الأحراش.

وتتواصل جهود إخماد حرائق غابات عين ميمون وشيلية وبوحمامة بولاية خنشلة لليوم السابع على التوالي حسب ما علم هذا السبت من المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح المدير الولائي للحماية المدنية المقدم عبد المالك بوبرطخ أن الفرق المشتركة المتدخلة ببؤر النيران عبر غابات ولاية خنشلة تبذل جهودا كبيرة لإنهاء عملية إخماد النيران خلال الساعات القليلة القادمة.

وأضاف المتحدث أنه تم التحكم بنسبة كبيرة في الوضع، مشيرا إلى أنه تم صبيحة البارحة السبت إخماد النيران المشتعلة بالغابة الواقعة بوادي طامزة بالقرب من مفترق الطرق المؤدي إلى بلدية بوحمامة.

وأشار بوبرطخ إلى أن أعوان كل من الحماية المدنية والغابات مدعومون بأفراد الجيش الوطني الشعبي ومواطنين متطوعين يواصلون إخماد النار المشتعلة بغابات الصومعة بجبل فرعون والحوض وتواقات وجعرير ببلديات طامزة وشيلية وبوحمامة التي وصفها بـ”المواقد الحساسة” التي يمكن أن تتجدد – حسبه – في أي وقت بفعل ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح.