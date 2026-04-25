-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

خطأ بروتوكولي في واشنطن قبيل زيارة الملك تشارلز (صور)

الشروق أونلاين
  • 321
  • 0
خطأ بروتوكولي في واشنطن قبيل زيارة الملك تشارلز (صور)

وضعت مقاطعة كولومبيا الأميركية التي تضم العاصمة واشنطن، عدة أعلام أسترالية بدلا من البريطانية قرب البيت ‌الأبيض، قبيل زيارة الملك تشارلز إلى الولايات المتحدة.

واستمر رفع 15 علما استراليا لفترة وجيزة ضمن أكثر من 230 علما للترحيب بملك بريطانيا عند وصوله ⁠إلى ‌واشنطن قبل أن يتم تدارك الخطأ لاحقا.

وعلق أحد النشطاء على منصة “إكس” قائلا: ” بعد استراحة غداء قصيرة (ودرس في الجغرافيا)، قررت فرق العمل العامة في العاصمة واشنطن استبدال الأعلام الأسترالية بالعلم البريطاني حول البيت الأبيض.”

وقال مسؤول أمريكي بوزارة النقل إن أعلام أستراليا ⁠استبدلت في وقت لاحق بأعلام ⁠بريطانية.

وينظر لزيارة تشارلز الرسمية، التي تأتي بمناسبة الاحتفال بمرور 250 عاما على إعلان استقلال الولايات المتحدة عن الحكم البريطاني، على نطاق واسع أنها الزيارة الأكثر أهمية منذ اعتلائه العرش.

مقالات ذات صلة
انتخابات بلا “حماس”.. الفلسطينيون يختارون مجالسهم البلدية

انتخابات بلا “حماس”.. الفلسطينيون يختارون مجالسهم البلدية

فرنسا تغلق ثاني أكبر مصفاة نفط لهذا السبب

فرنسا تغلق ثاني أكبر مصفاة نفط لهذا السبب

محادثات إسلام آباد.. واشنطن تتحرك اليوم وطهران ترفض اللقاء المباشر

محادثات إسلام آباد.. واشنطن تتحرك اليوم وطهران ترفض اللقاء المباشر

إيران تشدد السيطرة على مضيق هرمز

إيران تشدد السيطرة على مضيق هرمز

“يقودنا نحو الخراب”.. إعلام عبري يشن هجوما حادا على نتنياهو

“يقودنا نحو الخراب”.. إعلام عبري يشن هجوما حادا على نتنياهو

“رويترز”: واشنطن تلوّح بمعاقبة حلفاء الناتو بسبب حرب إيران  

“رويترز”: واشنطن تلوّح بمعاقبة حلفاء الناتو بسبب حرب إيران  

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد