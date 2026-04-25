خطأ بروتوكولي في واشنطن قبيل زيارة الملك تشارلز (صور)
وضعت مقاطعة كولومبيا الأميركية التي تضم العاصمة واشنطن، عدة أعلام أسترالية بدلا من البريطانية قرب البيت الأبيض، قبيل زيارة الملك تشارلز إلى الولايات المتحدة.
واستمر رفع 15 علما استراليا لفترة وجيزة ضمن أكثر من 230 علما للترحيب بملك بريطانيا عند وصوله إلى واشنطن قبل أن يتم تدارك الخطأ لاحقا.
وعلق أحد النشطاء على منصة “إكس” قائلا: ” بعد استراحة غداء قصيرة (ودرس في الجغرافيا)، قررت فرق العمل العامة في العاصمة واشنطن استبدال الأعلام الأسترالية بالعلم البريطاني حول البيت الأبيض.”
After a short lunch break (and geography lesson) DC public work crews have decide to replace the Australian flags with the British flag around the White House. https://t.co/9P2T1yKQri pic.twitter.com/Agkd0SW3X4
— Andrew Leyden (@PenguinSix) April 24, 2026
وقال مسؤول أمريكي بوزارة النقل إن أعلام أستراليا استبدلت في وقت لاحق بأعلام بريطانية.
وينظر لزيارة تشارلز الرسمية، التي تأتي بمناسبة الاحتفال بمرور 250 عاما على إعلان استقلال الولايات المتحدة عن الحكم البريطاني، على نطاق واسع أنها الزيارة الأكثر أهمية منذ اعتلائه العرش.