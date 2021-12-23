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رياضة

خليلوزيتش بِجرأة: في المغرب لا يُحبّون ربط اسم الجزائر بِالانتصارات

علي بهلولي
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خليلوزيتش بِجرأة: في المغرب لا يُحبّون ربط اسم الجزائر بِالانتصارات

أحرج التقني الفرانكو بوسني وحيد خليلوزيتش، الخميس، الإعلام المغربي. في مؤتمر صحفي نشّطه هناك.

وكان الناخب الوطني المغربي بِصدد الكشف عن قائمة لاعبيه، الذين سَيُشاركون في نهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة الكاميرون 2022.

وفي سؤال عن المنتخب الذي يُرشّحه لِإحراز “كان” 2022، ابتسم التقني خليلوزيتش، وقال للصحافيين المغربيين إنه لا يودّ ذكر اسمه! لأنه سَيُحدث نوعا من التوتّر لديهم! في إشارة إلى الجزائر.

وقال وحيد خليلوزيتش عن “محاربي الصحراء” دون ذكر اسم الجزائر، إنهم منتخب قوي، ويضمّ لاعبين ذوي مواصفات عالمية، وقادر على الاحتفاظ بِكأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

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