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دراسة رسمية: تدهور مستوى معيشة 85 بالمئة من الأسر في المغرب

الشروق أونلاين
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دراسة رسمية: تدهور مستوى معيشة 85 بالمئة من الأسر في المغرب
أرشيف
احتجاج شعبي في المغرب

صرّحت ما يمثّل نسبة 85.3 بالمئة من الأسر في المغرب، بتدهور مستوى معيشتها خلال الأشهر الـ12 الماضية. حسب ما أظهرته دراسة رسمية في المملكة.

ونشرت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب يوم الخميس، نتائج دراسة أجرتها حول مؤشر ثقة الأسر المغربية في مستوى المعيشة والقدرة الشرائية في البلاد.

وكان إحساس الأسر المغربية “بالتدهور الحادّ لمستوى المعيشة”، مما خلُصت إليه الدراسة. حيث بلغ معدل الأسر التي صرحت بذلك 85.3 بالمئة.

أما بخصوص تطور مستوى المعيشة في المغرب خلال الأشهر الـ12 المقبلة، فقد توقّعت 50.7 بالمئة من الأسر استمراره في التدهور، مقابل 11.9 بالمئة تتوقّع حدوث تحسّن.

كما صرّحت غالبية الأسر المغربية، بنسبة 98.7 بالمئة، بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال الفترة المذكورة. في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكّنت من ادخار جزء من مداخيلها ما نسبته  3.4 بالمئة.

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