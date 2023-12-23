دراسة: هذا ما يفعله المشي بسرعة 6 كيلومتر في الساعة لجسمك

توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن المشي بسرعة يساعد على الوقاية من الإصابة بمرض ‏السكري من النوع الثاني، مهما كانت المدّة التي يستغرقها الفرد يوميا لممارسة هذا النشاط.

وسعى باحثون من إمبريال كوليدج في لندن، وجامعة العلوم الطبية في إيران، وكلية جامعة أوسلو الجديدة في النرويج، من خلال هذه الدراسة الدولية إلى معرفة سرعة المشي المثالية للوقاية من المرض.

ووجد الباحثون في دراستهم المنشورة على المجلة البريطانية للطب الرياضي، أن الأشخاص الذين ساروا بسرعة أكبر من 6 كيلومتر في ساعة، انخفض لديهم خطر الإصابة بالسكري بنسبة 39 بالمئة.

وأجريت الدراسة عبر البحث في المعطيات التي توصلت إليها 10 دراسات سابقة، نشرت بين عامي 1999 و2022. وتتضمن هذه الدراسات فترات متابعة تتراوح بين 3 و11 عاما.

كما تشمل الدراسات المعنية معطيات تعود إلى ما مجموعه 508.121 مريضا بالغا من جميع أنحاء بريطانيا واليابان والولايات المتحدة.

وبالمقارنة مع المشي بسرعة أقل من 3 كيلومتر في الساعة، ارتبطت سرعة المشي من 3 إلى 5 كيلومتر في الساعة بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 15 بالمئة.

في حين انخفض خطر الإصابة بالمرض، عند أولئك الذين ساروا بسرعة أعلى من 6 كيلومتر في الساعة، بنسبة 39 بالمئة، حسب ما توصلت إليه الدراسة.

وخلص الباحثون إلى أن “الاستراتيجيات الحالية لتشجيع الناس على زيادة وقت المشي مفيدة. لكن من المهم أيضا تشجيع الناس على المشي بسرعات أكبر”.