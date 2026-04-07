دربال يقف على واقع قطاع الري بسطيف

شرع وزير الري، طه دربال، اليوم الثلاثاء، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية سطيف، للوقوف على واقع القطاع بالولاية، واستشراف آفاق تطويره.

وتندرج هذه الزيارة في إطار الوقوف ميدانيًا على واقع قطاع الري بالولاية، من خلال معاينة المشاريع الجارية والاطلاع على مدى تقدمها، فضلًا عن تقييم الجهود المبذولة لتحسين خدمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتعزيز البنية التحتية للقطاع.

وتبعا لبيان الوزارة، كان في استقبال دربال والي الولاية، مصطفى ليماني، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، ونواب البرلمان، إلى جانب السلطات المحلية المدنية والأمنية.