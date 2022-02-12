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رياضة

درفلو يُبدع في البطولة الهولندية

علي بهلولي
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درفلو يُبدع في البطولة الهولندية
درفلو (في الأمام/ الوسط) يحتفل مع زملائه في غرفة حفظ الملابس بِالفوز الثمين (صورة نادي زفوله)

تألّق اللاعب الدولي الجزائري السابق أسامة درفلو مساء السبت، في مباراة فريقه زفوله والمضيف نادي كامبور الهولنديَين.

وفاز فريق زفوله في هذه المباراة بِنتيجة (3-4)، لِحساب الجولة الـ 22 من عمر البطولة الهولندية.

وسجّل المهاجم درفلو الهدف الأوّل لِفريقه زفوله في الدقيقة الـ 3، وصنع الهدف الثالث بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 56.

ورفع أسامة درفلو غلّته إلى هدف وتمريرتَين حاسمتَين بِزيّ فريق زفوله، في بطولة هولندا للموسم الحالي.

ويرتفع الرّقم إلى هدفَين و4 تمريرات حاسمة، بِاحتساب حصيلة درفلو مع فريقه السابق فيتاس أرنهايم، الذي لعب له في النصف الأوّل من الموسم الحالي.

وترك درفلو مكانه في الدقيقة الـ 76، وحينها كان فريقه زفوله متقدّما في النتيجة بـ (2-4).

وقدّم أسامة درفلو عروضا فنية راقية، وكان أحسن لاعب فوق المستطيل الأخضر.

وبات فريق زفوله بعد هذا الانتصار، يجمع 16 نقطة في المركز الـ 17 وقبل الأخير. ويشغل نادي كامبور الرّتبة الـ 8 بِرصيد 30 نقطة.

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