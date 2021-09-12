رئيس الجمهورية يسحب ملف المنشآت الرياضية من وزارة سبقاق

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، بِتحويل ملف المنشآت الرياضية إلى سلطة وزارة السكن والعمران والمدينة، بعد أن كان من صلاحيات وزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك على هامش ترأّس عبد المجيد تبون لِمجلس الوزراء.

وهكذا انتقل ملف المنشآت الرياضية من وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، إلى وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي.

ويهدف هذا القرار إلى “ضمان المتابعة الدّائمة والفعّالة لِإنجاز هذه المنشآت الرياضية”.

وعرفت عديد المنشآت الرياضية التي شُرع في تشييدها منذ أكثر من عشر سنوات تأخّرا فادحا، على غرار ملاعب براقي والدويرة وتيزي وزو.

وسبق لِرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شغل منصب وزير السكن والعمران والمدينة، في فترة ما بين 2012 و2017. ما يفيد أنه يعرف الملف والقطاع جيّدا.