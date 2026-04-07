رئيس الوزراء الباكستاني يدعو ترامب إلى تمديد “مهلته لإيران” لأسبوعين

طالب إيران بفتح مضيق هرمز لنفس المدة "كبادرة حسن نية"

دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مساء الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تمديد المهلة التي منحها لإيران من أجل فتح مضيق هرمز، لمدة أسبوعين.

وقال شريف وفق ما تناقلته وسائل إعلام دولية إن “الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سلمية للحرب في الشرق الأوسط تتقدم بثبات”.

مضيفا:”أطلب من ترامب تمديد مهلة إيران لمدة أسبوعين. وأطلب من الأشقاء الإيرانيين فتح مضيق هرمز لمدة أسبوعين كبادرة حسن نية”.

ترامب أُبلغ بالاقتراح وطهران تدرسه بشكل إيجابي

ونقلت منصة “أكسيوس” الأمريكية، عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن “ترامب أُبلغ باقتراح رئيس الوزراء الباكستاني، في انتظار الردّ عليه”.

كما أفادت وكالة رويترز، أن مسؤولا إيرانيا رفيع المستوى صرّح لها بأن طهران “تدرس الاقتراح الباكستاني بشكل إيجابي”.

يأتي هذا بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة التي حدّدها ترامب، بحلول منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت غرينيتش، من أجل فتح مضيق هرمز. متوعّدا بشنّ هجوم على الجسور ومنشآت الطاقة الإيرانية.

روسيا والصين تستعدّ لتقديم مشروع قرار في مجلس الأمن

من جهة أخرى، فشل مجلس الأمن الدولي في وقت سابق من اليوم، في اعتماد مشروع قرار حول مضيق هرمز. بعد أن قدّمته البحرين بالنيابة عن دول الخليج العربية والأردن.

وصوّت لصالح مشروع القرار 11 عضوا، مقابل امتناع عضوين هما باكستان وكولومبيا عن التصويت. لكن المشروع لم يُعتمد بسبب اعتراض الصين وروسيا.

بالمقابل، كشف المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن روسيا والصين بصدد تقديم مشروع قرار “بديل” في مجلس الأمن، حول الوضع في الشرق الأوسط.

ويوم الأحد الماضي، عقدت عُمان وإيران اجتماعًا عن بعد، بين نائبي وزيري خارجية البلدين. لبحث ضمان العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز، بحضور خبراء وتقنيين من الجانبين.

وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العُمانية، فقد طرح الخبراء من الطرفين “الخيارات المُمكنة إزاء ضمان انسيابية العبور في المضيق. خلال الظروف التي تشهدها المنطقة”.

من جهتها، قالت وكالة تسنيم الإيرانية، إن الجانبين أكدا على “الدور الحصري لإيران وسلطنة عمان كدولتين ساحليتين للمضيق”.