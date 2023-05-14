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رحيل الفنان السوري محمد خرماشو بعد 40 عاما من العطاء

م.ص
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رحيل الفنان السوري محمد خرماشو بعد 40 عاما من العطاء
أرشيف
الفنان الراحل محمد خرماشو

نعت نقابة الفنانين في سوريا مساء اليوم الأحد 14 ماي، وفاة الفنان السوري محمد خرماشو، في منشور لها في صفحتها في فايسبوك.

الفنان توفي عن عمر يناهز 71 عاما، وقد تم تشييع جثمانه ظهر اليوم في بلدة البهلولية بريف اللاذقية ودفن بمقبرة الشيخ سلطان خليل. الفنان الراحل شارك في عديد الأعمال المسرحية، السينيمائية، التلفزيونية والدبلجة سواء الأفلام التلفزيونية أو أفلام الكرتون حيث منح صوته لشخصيات كرتونية شهيرة لأكثر من 40 عملا.

وقد نعاه مركز الزهرة الذي يعد رائدا في دبلجة أفلام الكرتون، والذي يعتبر خرماشو أحد أبرز الأسماء التي عملت فيه، بهذه الكلمات : ”كان الفقيد من أوائل الذين شاركوا في دبلجة الرسوم المتحركة منذ أوائل التسعينات، مساهمًا في إثراء الساحة الدوبلاجية، وأجيال متعاقبة نشأت على شخصيات أبدع في أدائها خير شاهد على ذلك. لن ننساك”.

ولد خرماشو يوم 14 أوت 1952 في دمشق السورية. تم تعيينه في نقابة المهن التمثيلية في عمر 33 عاما. آخر أشهر الأعمال الفنية التي شارك فيها هو مسلسل “باب الحارة” الذي عرف نجاحا في الشاشة الصغيرة العربية، أين جسد شخصية “أبو حسن”.

كما وشارك في دبلجة المسلسل التركي الشهير “نور” حيث منح صوته لشخصية “الجد فكري”. آخر عمل درامي ظهر فيه محمد خرماشو كان مسلسل باب المراد من إخراج فهد ميري.

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