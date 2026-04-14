ردا على حصار موانئها.. إيران تهدد بإغراق “رمز القوة الأمريكية”

هددت إيران، اليوم الثلاثاء، بإغراق “رمز القوة الأمريكية”، ردا على حصار موانئها، بعد انهيار المحادثات الأخيرة التي جرت في العاصمة الباكستانية إسلام اباد.

وقال عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علاء الدين بروجردي إن أي قطعة بحرية تحاول فرض حصار في مضيق هرمز “ستغرقها القوات المسلحة الإيرانية”، مضيفا أن “رمز القوة الأمريكية”، في إشارة إلى حاملات الطائرات، لم يظهر فاعلية في مواجهة إيران.

وأضاف أن واشنطن “تراجعت بمدمراتها من المنطقة خوفا من القدرات الصاروخية والبحرية الإيرانية”، واصفا فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصارا على مضيق هرمز بأنه “يفتقر إلى أي أساس عسكري”، ومعتبرا الإجراء “مجرد استعراض دعائي”.

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة “لا تملك الوسائل اللازمة لفرض حصار على المضيق”، مضيفا أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) ليست مستعدة لدعم هذه الخطوة، مؤكدا أن أي تحرك عسكري في هذا الاتجاه “سيواجه برد مباشر”، ومشددا على أن القوات الإيرانية “ستتعامل مع أي محاولة من هذا النوع قبل تنفيذها”.

من جانب آخر، قال مسؤول أمريكي إن هناك تواصلا مستمرا مع إيران، وتقدما في محاولة التوصل إلى اتفاق، كما أفاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أيضا باستمرار الجهود لوضع حد للصراع، وفقا لرويترز.

وزعم ترامب أن إيران تواصلت مع الولايات المتحدة أمس مبدية رغبة في التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أنه لن يوافق على أي اتفاق يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، مضيفا لصحفيين في البيت الأبيض: “لن تمتلك إيران سلاحا نوويا. لا يمكننا السماح لدولة ما بابتزاز العالم أو استغلاله”.

ومنذ أن بدأت الولايات ​المتحدة والكيان الصهيوني الحرب في 28 فيفري الماضي، أغلقت إيران فعليا مضيق هرمز أمام جميع السفن باستثناء سفنها، قائلة إنها لن تسمح بالمرور إلا تحت السيطرة الإيرانية وبمقابل رسوم.

ودخل تهديد ترامب بحصار جميع السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها حيّز التنفيذ، يوم الإثنين الساعة العاشرة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي (الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

وحذر ترامب من أن “سفن الهجوم السريع” التابعة للحرس الثوري سيتم التعامل معها بنظام “التصفية الفورية”، مشبهاً العملية بالحملات التي تستهدف تجار المخدرات في عرض البحر، ووصفها بأنها ستكون “سريعة ولا رحمة بها”.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية أن الحصار سيُطبق “بحيادية” ضد سفن جميع الدول المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية، مع التعهد بعدم إعاقة المرور المحايد عبر مضيق هرمز للوجهات غير الإيرانية.

وشدد ترامب على أن الهدف هو كبح الطموحات النووية الإيرانية ومصادرة المواد الانشطارية، قائلاً “لن تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً، سواء تم التوصل لاتفاق أم لا”.

ووصفت طهران الإجراءات الأميركية بأنها “قرصنة دولية” غير قانونية، محذرة من تداعيات كارثية على أمن الملاحة الإقليمية. وقال متحدث عسكري إيراني إنه ”في حال تعرضت الموانئ الإيرانية للتهديد، فلن ينعم أي ميناء في الخليج أو خليج عمان بالأمن”.

واعتبر الحرس الثوري أن أي اقتراب لسفن عسكرية من مضيق هرمز يُعد انتهاكاً لوقف إطلاق النار الهش، في وقت رُصد فيه مغادرة ناقلتي نفط مرتبطة بإيران (أورورا ونيو فيوتشر) للممر قبيل دقائق من بدء سريان الحصار.