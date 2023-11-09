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الجزائر

رسميا.. علامة “CHERY” تشرع في تسويق سياراتها بالجزائر وهذه أسعارها

الشروق أونلاين
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رسميا.. علامة “CHERY” تشرع في تسويق سياراتها بالجزائر وهذه أسعارها

أعلنت شركة “auto leader company”  عن الإطلاق الرسمي لعلامة السيارات الصينية “CHERY” في الجزائر بحلتها الجديدة، حيث عرضت معظم النماذج التي ستسوق في الجزائر وأسعارها. 

وكشفت الشركة في ندوة صحفية، عن أسعار سيارات “شيري” ونماذجها التي ستسوق قبل نهاية سنة 2023، حيث أعلنت عن أسعار تنافسية تتراوح بين 199 مليون و500 مليون سنتيم.

وستسوق الشركة الصينية 11 ألف مركبة قبل نهاية السنة الجارية، مع رفع الحصة السنة المقبلة إلى 50 ألف سيارة، حيث عرضت 15 خيارا من بين 7 نماذج، مع ضمان 7 سنوات.

هذه نماذج سيارات “شيري” بالجزائر

  • سيارة “تيغو برو 2”:

1- Tiggo 2 Pro Comfort 1.5L MT

2- Tiggo 2 Pro Comfort 1.5 CVT

3- Tiggo 2 Pro Luxury 1.0 TCI CVT

  • سيارة “تيغو برو 4”: 

1- Tiggo 4 pro comfort 1.5L MT

2- Tiggo 4 pro Luxury 1.5L CVT

3- Tiggo 4 pro premium1.5L CVT

  • سيارة “تيغو 7 برو”: 

1- Tiggo 7  pro comfort 1.5TCI CVT

2- Tiggo 7 pro  luxury 1.5TCI CVT

  • سيارة “تيغو 8 برو”: 

1- Tiggo 8 pro premium 1.6 TGDI 7 DCT

  • سيارة “تيغو 8 ماكس”:

1- Tiggo 8 Max 2.0 TGDI 7 DCT

  • سيارة “أريزو 5”: 

1- Arizo 5 comfort 1.5 L MT

2- Arizo 5 comfort 1.5 L CVT

سيارة “أريزو 8”: 

1- Arizo 8 comfort 1.6 TGDI CVT

2- Arizo 8 luxury 1.6 TGDI CVT

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