رفع الأجور وقانون القرض على طاولة مجلس الوزراء

يترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، اجتماعا لمجلس وزراء يخصص لعرض ملف الأجور وقانون القرض، وعروض تخص قطاعات أخرى.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يترأس اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، يتناول مشروعي قانونين، يتعلقان بالقرض والنقد المصرفي، وقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي”.

وأضاف أنه يتناول أيضا “عروضا، تخصّ رفع الأجور، تشخيص قطاعي الصحة والصناعة الصيدلانية وآفاقهما، بالإضافة إلى قطاعات،الطاقة، التكوين المهني والتعليم المهنيين،الصيد البحري والمنتجات الصيدية”.