رفع ملف اللباس التقليدي للشرق الجزائري رسميا للتنصيف لدى اليونسكو

تقديم عشرة طبوع غنائية للتصنيف العام المقبل.. وزارة الثقافة تكشف:

أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن تقديها طلب إدراج ملف جديد للتصنيف لدى اليونسكو، في نهاية مارس المنصرم، حيث قال بيان لوزارة الثقافة إن الوزارة قدمت ملفا بعنوان “الزي النسوي الاحتفالي للشرق الجزائري الكبير: معارف ومهارات متعلقة بخياطة وصناعة حلي التزين: القندورة والملحفة”، في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

وأوضح البيان ذاته أن هذا الملف تم تحضيره الميداني منذ ماي 2022، “حيث تم تجنيد كل من مديريات الثقافة والفنون، مؤسسات ثقافية ومتحفية تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون، باحثين جامعيين، أهل الفن، حرفيات وحرفيين، ورشات الخياطة والصياغة التقليدية وجمعيات المجتمع المدني بتنسيقٍ من المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ علم الإنسان والتاريخ، من أجل السماح للجزائر أن تكون في الموعد السنوي المحدد من طرف منظمة اليونسكو في 31 مارس من كل سنة”.

وبحسب بيان الوزارة، فقد تم إعداد هذا الملف من طرف خبراء، متخصصين، المجتمع المدني، أهل الفن والمهن بصفة شاملة ومندمجة لكل عناصر الزي الاحتفالي النسوي والحلي المرافق له لكل الشرق الجزائري الكبير، وتتمثل هذه العناصر في: “القندورة، القفطان، القاط، القويط، اللحاف، الشاشية، الملحفة، السروال، الدخيلة، اللوقاع، المنديل، القنور، الحزام” المطرزة عن طريق المجبود، الفتلة، الكنتيل، التل، الترصيع والتعمار.

أما في ما يخص الحلي الفضية والذهبية، فنذكر: الشاشية بالسلطاني، الجبين، خيط الروح، المناقش، المشرف، المخبل، السخاب، المحزمة، الحزام، الحرز، ابزيم، المسايس، المقايس والرديف.”

وفي سياق متصل، كشف بيان الوزارة أن ملف اقتراح 10 طبوع موسيقية هو بصدد التحضير للعام المقبل، حيث سيتم إدراجه في دورة العام المقبل 2024. كما أنه تم استكمال ملف اقتراح العديد من الطبوع الموسيقية (10 طبوع موسيقية جزائرية)، هذا الملف سيتم إيداعه في الدورة القادمة لسنة وفقا النظام المعمول به لدى منظمة اليونسكو والذي لا يسمح بإيداع أكثر من ملف واحد كل سنة ولكل دولة. وذكر بيان الوزارة بمواصلة الوصاية وحرصها على حماية وحفظ التراث الجزائري بشقيه المادي واللامادي.

والجدير بالذكر، أن الجزائر تحصى تسع عناصر تراثية مصنفة في قوائم اليونسكو آخرها أغنية الراي التي تم تصنيفها في جانفي الفارط.