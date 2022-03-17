روسيا: برنامج أمريكي لدراسة كيفية انتقال الأمراض من الخفافيش إلى البشر

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كونوشينكوف الخميس، إن الولايات المتحدة تنفّذ برنامجا سريًّا في أوكرانيا منذ عدّة سنوات. لدراسة انتقال الأمراض من الخفافيش إلى البشر.

وحسب ما نقلته روسيا اليوم، فقد تحدث كونوشينكوف عن وثائق في حوزة وزارة الدفاع الروسية. حول المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا.

وذكر المسؤول الروسي أن الولايات المتحدة، كانت تنفّذ برنامجا سريا لعدة سنوات في مخبر بمدينة خاركوف الأوكرانية لدراسة انتقال الأمراض إلى البشر عن طريق الخفافيش.

وقال كونوشينكوف إن الوزارة بصدد تقديم وثائق حول تصدير كمية كبيرة من المواد الحيوية البشرية من أوكرانيا إلى بريطانيا ودول أوروبية أخرى. بعد الحصول عليها من الموظفين الأوكرانيين العاملين في تلك المخابر.

منظمة الصحة العالمية تدعو أوكرانيا للتخلّص من “مسبّبات خطيرة للأمراض” في مختبراتها

ويوم 12 مارس، أوصت منظمة الصحة العالمية السلطات في أوكرانيا بالتخلّص الآمن من “مسبّبات شديدة الخطورة للأمراض”. قالت إنها موجودة في مختبرات الصحة العامة في البلاد.

وحسب ما ذكرته رويترز، يوجد في أوكرانيا مختبرات للصحة العامة تجري أبحاثا حول الأمراض والأوبئة، بما في ذلك وباء كورونا. وتتلقى هذه المختبرات الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية.

ويتخوّف خبراء الأمن الحيوي من تسبّب التدخّل العسكري الروسي في أوكرانيا في تزايد مخاطر تسرّب مسبّبات خطيرة للأمراض. في حالة تدمير أي من هذه المنشآت، تقول رويترز.

وردًّا على أسئلة من رويترز، قالت منظمة الصحة العالمية في رسالة بالبريد الإلكتروني يوم الخميس إنها تعاونت مع مختبرات الصحة العامة الأوكرانية لعدّة سنوات. لتعزيز الممارسات الأمنية التي تساعد على منع “التسرّب العرضي أو المتعمّد لمسبّبات الأمراض”.

وتابعت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في ردّها على رويترز:”كجزء من هذا العمل، أوصت منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة في أوكرانيا والهيئات المسؤولة الأخرى، بشدّة، بتدمير مسبّبات الأمراض شديدة الخطورة لمنع أي تسرّبات محتملة”.

ولم تقدّم المنظمة تفاصيل أخرى حول طبيعة مسبّبات الأمراض المعنية بالتحذير. ولا عن استجابة السلطات الأوكرانية لتوصيتها من عدمها، تشير رويترز.

طيور تنقل أمراضا فتاكة.. روسيا تكشف عن مخطط بيولوجي أمريكي ضدها

ويوم الخميس، كشفت روسيا عن مخطط بيولوجي أمريكي ضدها، مؤكدة أنها وجدت أدلة على ذلك في مختبرات أوكرانية متمثلة في طيور تعمل على نقل أمراض فتاكة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس 10 مارس، أنها تمكنت من القبض على طيور مرقمة، تم إطلاقها من المختبرات البيولوجية في أوكرانيا في منطقتي إيفانوفو وفورونيج في روسيا.

وقال الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف في مؤتمره الصباحي حول النزاع في أوكرانيا: “كان الهدف من هذه البحوث البيولوجية الممول من (وزارة الدفاع الأمريكية) البنتاغون في أوكرانيا إنشاء آلية لانتشار مسببات أمراض قاتلة”.

وأضاف أن موسكو حصلت على “وثائق قدمها موظفو المختبرات الأوكرانية”، مشيرا إلى “نقل مواد بيولوجية بشرية مأخوذة في أوكرانيا إلى دول أجنبية بطلب من ممثلين أمريكيين”.

وتحدث كوناشينكوف عن “مشروع أمريكي لنقل مسببات أمراض عن طريق طيور برية مهاجرة بين أوكرانيا وروسيا ودول مجاورة أخرى”.

وأكد أن الولايات المتحدة تخطط “لإجراء أبحاث حول مسببات أمراض من طيور وخفافيش وزواحف في أوكرانيا في العام 2022″، فضلا عن “إمكان انتشار حمى الخنازير الإفريقية والجمرة الخبيثة”.

وأضاف: “في المختبرات الممولة في أوكرانيا، تظهر وثائق أن تجارب أجريت على عينات من فيروس كورونا الذي تنقله الخفافيش”.