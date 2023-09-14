روسيا تطرد ديبلوماسيين أمريكيين من أراضيها

أعلنت اليوم الخارجية الروسية أنها قررت طرد ديبلوماسيين أمريكيين من أراضيها، وطلبت منهما مغادرة الأراضي الروسية في غضون أسبوع.

أعلنت اليوم الخارجية الروسية أنها قررت طرد ديبلوماسيين أمريكيين من أراضيها، وطلبت منهما مغادرة الأراضي الروسية في غضون أسبوع.

وزارة الخارجية الروسية قالت في بيان نشرته اليوم، الخميس 14 سبتمبر، أنها استدعت السفيرة الأمريكية لديها، لين تريسي، وأبلغتها بعدم توافق أنشطة ديبلوماسيين أمريكيين يشتغلان في السفارة الأمريكية في روسيا مع وضعهما الديبلوماسي.

الديبلوماسيين الذان طلبت منهما موسكو مغادرة أراضيها في غضون أسبوع هما السكرتير الأول جيفري سيلين والسكرتير الثاني ديفيد بيرنشتاين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية أن الموظفين الأمريكيين قد قاما بأنشطة غير قانونية تتمثل في الإتصال بمواطن روسي تتهمه موسكو “بالتعاون السري مع دولة أجنبية” و”تلقي أموال بهدف تقويض الأمن القومي للإتحاد الروسي”.

وزارة الخارجية الروسية ختمت بيانها بالتأكيد “على أن الأنشطة غير القانونية التي تقوم بها سفارة الولايات المتحدة، وخاصة التدخل في الشؤون الداخلية للبلد المضيف، غير مقبولة وسيتم منعها بحزم.” وأضافت أن روسيا تأمل “أن تتوصل واشنطن إلى الاستنتاجات الصحيحة وتمتنع عن أي نهج تصادمي.”

وساءت العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا كثيرا، خصوصا مع دعم الولايات المتحدة أوكرانيا في حربها مع روسيا. وقد سبق للناطق الرسمي للكرملن وأن وصفها شهر مارس الماضي بأنها “عند أدنى مستوياتها وفي حالة سيئة للغاية”.