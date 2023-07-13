روسيا تعتبر ظهور مقاتلات “إف-16” في أوكرانيا تهديدا نوويا ذا عواقب كارثية

اعتبرت روسيا أن نشر مقاتلات "إف-16" في أوكرانيا يشكل "تهديدا نوويا".

قالت روسيا وعلى لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف أن نشر مقاتلات “إف-16” في أوكرانيا يشكل “تهديدا نوويا”.

فحسب ما نقلته وكالة الأناضول، قال وزير الخارجية الروسي اليوم الخميس إن “الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو يخلقون مخاطر اشتباك مسلح مباشر مع روسيا، وهذا ينطوي على عواقب كارثية”.

وحسب ذات المصدر نقلا عن وسائل إعلامية روسية، فالوزير الروسي تحدث عن عن العواقب المحتملة لقرار الولايات المتحدة وحلفائها تزويد أوكرانيا بمقاتلات “إف-16”.

وقال لافروف إن “الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو يخلقون مخاطر اشتباك مسلح مباشر مع روسيا، وهذا ينطوي على عواقب كارثية”.

مضيفا أن ظهور طائرات مقاتلة من طراز “إف-16” القادرة على حمل أسلحة نووية ستعتبره روسيا تهديدًا من الغرب في المجال النووي.

وعن إحتمال لجوء روسيا للسلاح النووي، الوزير الروسي قال “تمت مناقشة هذا الموضوع عدة مرات. ويمكنني أن أقول إنه قد استنفد نفسه إذا لم يتخذ الغرب إجراءات تجبرنا مجددا على الإشارة إلى المخاطر ذات الطبيعة الاستراتيجية، التي تولدها السياسات العدوانية المعادية لروسيا”.

بالرغم من أن لافروف قال أن استخدام روسيا لترسانتها النووية شروطه محددة في العقيدة العسكرية، لكنه نوه “في الوقت نفسه، أود أن ألفت الانتباه إلى حقيقة أن الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو يخلقون خطر حدوث صدام مسلح مباشر مع روسيا، وهذا محفوف بعواقب كارثية”.

كما أضاف “أحد الأمثلة على تطور خطير للغاية هو الخطط الأمريكية لنقل مقاتلات إف-16 إلى نظام كييف، لقد أبلغنا القوى النووية الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، أن روسيا لا يمكنها تجاهل قدرة هذه الطائرات على حمل أسلحة نووية”. ليختم “لن تساعد أي ضمانات هنا”.