بعد أن استخدمت حقّ "الفيتو" ضد مشروع قرار قدّمته البحرين

روسيا والصين ستقترح مشروع “قرار بديل” حول الوضع في الشرق الأوسط

روسيا والصين ستقترح مشروع “قرار بديل” حول الوضع في الشرق الأوسط
ح.م
المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا

كشف المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا يوم الثلاثاء، أن روسيا والصين بصدد تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، حول الوضع في الشرق الأوسط. 

واستخدمت روسيا والصين اليوم، حقّ النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدّمته البحرين في مجلس الأمن، بالنيابة عن دول الخليج العربية والأردن، حول مضيق هرمز.

وفي كلمته بعد فشل اعتماد المشروع، قال نيبينزيا إن بلاده “لم يكن بوسعها تأييد نص يرسّخ سابقة خطيرة بالنسبة للقانون الدولي. وأي جهود للسلام، فضلا عن كونه يمس بسلطة مجلس الأمن”.

وأكد الدبلوماسي أن “روسيا تدين العدوان الذي تشنّه الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران”. مشددا على “احترامها لسيادة جميع دول المنطقة، ولسلامتها الإقليمية. سواء كانت إيران أو غيرها من دول الخليج”.

وقال مندوب روسيا:”مهما اجتهد واضعو نص مشروع القرار في محاولة إخفاء مضمونه، فإن جوهره ظل دون تغيير. وهو منح صك على بياض، لمواصلة الأعمال العدوانية، وزيادة التصعيد”.

قبل أن يؤكد أن “روسيا ستقترح بالتعاون مع الصين، مشروع قرار بديلا بشأن الوضع الراهن في الشرق الأوسط. بما في ذلك ما يتعلق بالسلامة والأمن البحريين”.

وأشار نيبينزيا في هذا الصدد إلى أن “المشروع البديل، سيكون موجزا ومنصفا ومتوازنا، بما يتفق مع مبادئ القانون الدولي. لا سيما فيما يخص التسوية السلمية للنزاعات”.

