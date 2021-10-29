زروقي يكشف سّر تألقه مع نادي تفينتي الهولندي

سجل ثنائية في منافسة الكأس

كشف الدولي الجزائري، رامز زروقي، نجم نادي تفينتي الهولندي عن سّر سلاحه الجديد ونقطته القوية هذا الموسم، والمتمثل في تسديداته القوية وقدرته على تنفيذ المخالفات بطريقة رائعة، ما جعله ينجح في تسجيل أولى أهدافه مع نادي الهولندي خلال الموسم الجاري، والتي جاءت بطريقة رائعة من خارج منطقة العمليات.

وكان زروقي قاد نادي تفينتي، الأربعاء الماضي، إلى الدور الثاني من كأس هولندا بعد تخطيه لعقبة نادي أوس 22، بهدفين دون رد، وسجل لاعب وسط المنتخب الوطني هدفي فريقه، الأول في الدقيقة 15 من المباراة بتسديدة رائعة من خارج منطقة العمليات، والثاني في الوقت بدل الضائع من المواجهة بعد هجوم مرتد سريع.

وقال، الخميس، رامز زروقي في تصريحات لموقع “توبانتيا” الهولندي، تعليقا على تسجيله أول أهدافه الرسمية مع ناديه تفينتي الهولندي وعلى وجه التحديد تميّزه بالتسديد من بعيد، وهو الذي سجل 3 أهداف بتسديدات رائعة منذ بداية الموسم الجاري، هدف في لقاء أدو دنهاع الودي، وآخر أمام هيرنفين في الدوري الهولندي ألغته تقنية “الفار”، وهدف في لقاء الكأس: “لطالما تميزت بقدرتي على التسديد من بعيد وامتلكت قدما قوية”، وتابع: “لكني لم أستغل هذه الميزة بالطريقة المناسبة في الفترة السابقة”، قبل أن يضيف: “لقد تعلمت الآن بأنه عليّ محاولة التسديد دائما نحو المرمى لأنني أملك قدما قوية وتحسنت كثيرا من هذه الناحية بفضل التدريبات الكثيرة التي أقوم بها”، وكان محللو الدوري الهولندي نصحوا زروقي في وقت سابق، بالعمل أكثر أمام مرمى المنافس والتسجيل لتطوير مستوياته الفنية، بعد أن أثبت قدراته الدفاعية في وسط الميدان.

إلى ذلك، يأتي التطوّر والتأكيد المستمر لزروقي لمستوياته العالية مع نادي تيفنيتي، ليريح جمال بلماضي مدرب منتخب “محاربي الصحراء”، على اعتبار أنه يشكل أحد أبرز أوراقه الأساسية في وسط ميدان “الخضر”، كما أنه يُدعم موقفه أمام الجماهير والنقاد بعد أن كان منح الفرصة لزروقي مع المنتخب في وقت انتقده فيه الكثير المتابعين.