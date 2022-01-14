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رياضة

سادس خسارة على التوالي لِأولمبي المدية

علي بهلولي
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سادس خسارة على التوالي لِأولمبي المدية

لُعبت مساء الجمعة، مقابلتان من عمر الجولة الـ 13 لِبطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وفاز فريق أمل الأربعاء بِنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفَين، على الضيف نادي أولمبي المدية.

وإذا كان أمل الأربعاء قد حصد الانتصار الثاني له على التوالي في البطولة الوطنية، فإن أولمبي المدية مازال تائها، ومُني بِسادس خسارة له على التوالي.

وتعادل فريق مولودية وهران بِميدانه أمام سريع غليزان، بِنتيجة هدف لِمثله.

وتُجرى المقابلات السبع المتبقّية عن هذه الجولة، السبت والأحد المقبلَين.

وبات أولمبي المدية يشغل المركز الـ 10 بِمجموع 14 نقطة، وهو الرّصيد ذاته لِأمل الأربعاء في الرتبة الـ 11. ويتفوّق هنا الأولمبي استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (-4/-8). وتحتلّ مولودية وهران المركز الـ 13 بِمجموع 12 نقطة، ويتموقع سريع غليزان في الرّتبة الـ 16 بِرصيد 10 نقاط.

وتبقى تنقص سريع غليزان مباراة متأخّرة، عكس فرق أولمبي المدية وأمل الأربعاء ومولودية وهران التي لعبت كلّ مقابلاتها، وعددها 13 مواجهة.

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