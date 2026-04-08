سانشيز يهاجم واشنطن: لن نصفّق لمن أشعل العالم

رحب رئيس الوزراء الإسباني ​بيدرو سانشيز اليوم ‌الأربعاء بإعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين ​بين الولايات المتحدة ​وإيران، لكنه انتقد واشنطن دون ​الإشارة إليها صراحة لكونها ​هي التي بدأت الأعمال القتالية.

وكتب سانتشيز على منصة ​إكس “لن تصفق الحكومة ​الإسبانية لأولئك الذين أشعلوا النار ‌في ⁠العالم لمجرد أنهم جاءوا حاملين دلوا”.

وأضاف أن وقف إطلاق النار ​هو ​دائما ⁠خبر مرحب به، لكن “الارتياح المؤقت يجب ​ألا يجعلنا ​ننسى ⁠الفوضى والدمار والأرواح التي أزهقت”، داعيا إلى ⁠أن ​تسود “الدبلوماسية والقانون ​الدولي والسلام”.

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن “من غير المقبول” أن يواصل الكيان الصهيوني الحرب في لبنان بعد الهدنة التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال ألباريس في تصريح لإذاعة محلية” من غير المقبول أن تستمر حرب الكيان الصهيوني، وغزوها لبلد ذي سيادة مثل لبنان”.