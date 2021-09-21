سباليتي يبقي وناس في الاحتياط مرة أخرى رغم تألقه

رغم أنه أصر على بقائه ووعده بإشراكه أساسيا

شارك الدولي الجزائري، آدم وناس، نجم نادي نابولي الإيطالي بديلا مرة أخرى مع فريقه، الإثنين، خلال مباراة الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي أمام أودينيزي، والتي انتهت بفوز زملاء الجزائري برباعية نظيفة، رغم المستويات الكبيرة التي قدمها وناس منذ بداية الموسم والوعود التي منحها له سباليتي، واكتفى نجم “الخضر” بالمشاركة لعشرة دقائق فقط أمام اودينيزي.

وكانت صحيفة “كورري ديلو سبورت” الإيطالية كشفت عن تفاصيل جديدة في ملف وناس، الذي تحول إلى محور اهتمام وسائل الإعلام الإيطالية منذ بداية الموسم الجاري بعد الانطباع الجيّد، الذي تركه لحد الآن مع نادي الجنوب الإيطالي رغم مشاركته كلاعب بديل فقط، وناس كان قريبا من الرحيل عن نادي نابولي الإيطالي خلال سوق التحويلات الصيفية الماضية، وتواجد على رادار العديد من الأندية الإيطالية، لكن أبرزها على الإطلاق كانت أندية أتالانتا وميلان الإيطاليين وأولمبيك مرسيليا الفرنسي، وقرر النجم الجزائري البقاء في نابولي خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي بعد حديث جمعه بمدرب النادي، لوتشيانو سباليتي.

وكشفت الصحيفة الإيطالية الشهيرة في تقرير لها، عن تفاصيل بقاء نجم نادي بوردو الفرنسي السابق في نابولي: “وناس رفض عروضا مغرية من أتالانتا وميلان وأولمبيك مرسيليا، رغم أنه كان متحمسا جدّا للرحيل”، قبل أن تضيف: “لكن المعطيات تغيرت بعد حديث صريح مع سباليتي”، وتابع نفس المصدر الكشف عن تفاصيل الحديث الذي دار بين الجناح الطائر لمنتخب الجزائر ومدرب نادي روما السابق، والذي كان عاملا رئيسيا في تغيير موقف اللاعب الجزائري، وقال سباليتي لوناس: “إذا اخترت الرحيل عن النادي فهذا القرار يعود إليك، لكن إن بقيت مع نابولي فأعدك بأنك ستستمتع مع الفريق”، في إشارة صريحة لرغبته في منحه فرصة المشاركة بانتظام هذا الموسم.

ورغم الوعد الذي أطلقه لوتشيانو سباليتي لوناس (24 عاما)، إلا أنه لم يجسده لحد الآن، حيث اكتفى بإشراك النجم الجزائري كبديل، وهو الدور الذي أتقنه الأخير بامتياز ونال بفضله إشادة واسعة، ما قد يعرض سباليتي لانتقادات الجماهير رغم احتلال الفريق لصدارة الكالتشيو بسبب رغبتها في رؤية وناس أساسيا مع النادي.