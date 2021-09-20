مدرب إيطالي ينصح وناس بالتخلي عن اللعب الفردي

قال إنه لاعب موهوب وسيفيد نابولي

يواصل الدولي الجزائري، آدم وناس، نجم نادي نابولي الإيطالي، إبهار الجماهير والمحللين ووسائل الإعلام الإيطالية منذ بداية الموسم الجاري، بالنظر للمستويات التي يقدمها منذ بداية الموسم الجاري، ما جعل الجميع يتنبأ بتقديمه لمستويات كبيرة جدا هذا الموسم، ولأول مرة مع نابولي الذي لم يحظ معه بفرصة اللعب بانتظام منذ انضمامه إليه صيف عام 2017.

وشارك وناس لحد الآن في دقائق معدودة مع نابولي متقمصا دور البديل الذهبي، لكن تأثيره كان كبيرا على مردود ونتائج نادي الجنوب الإيطالي، خاصة خلال المواجهتين الماضيتين أمام جوفنتوس الإيطالي في الدوري الإيطالي وليستر سيتي الانجليزي في مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي.

وقال المدرب الإيطالي السابق والمحلل المعروف، جياني دي مارزيو، في تصريحات لـ”راديو مارتي” تعليقا على المستويات الجيّدة التي يقدمها الدولي الجزائري مع بداية الموسم الجاري: “بإمكان وناس أن ينال إعجاب الجميع وبسرعة كبيرة جدّا”، قبل أن يضيف: “إنه لاعب يحسن المراوغة ويتقنها بطريقة جيّدة لكنه يبالغ في بعض الأحيان”، وتابع الحديث عن نجم نابولي بتقديم نصيحة مباشرة له، حيث قال: “يجب أن يكون قادرًا على استغلال سرعته وخفة حركته جيدًا”، مضيفا: “إنه يحب امتلاك الكرة كثيرًا وعليه أن يلعب أكثر للفريق وبدرجة أقل لنفسه.. ويجب أن يعرف كيف يوزع مجهوداته طوال المباراة”، وأردف: “في كروتوني لعب خلف المهاجمين وبالتالي تألق بشكل كبير، لكن في نابولي يجب أن يلعب على الأجنحة”.