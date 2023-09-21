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رياضة

سعدي يتلقّى دعما قويا من رئيس “الفيفا”

علي بهلولي
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سعدي يتلقّى دعما قويا من رئيس “الفيفا”
ح.م

لم تمرّ سوى سويعات قليلة جدّا عن انتخابه رئيسا لِاتحاد الكرة الجزائري، حتّى تلقّى وليد سعدي تهاني الرجل الأوّل في “الفيفا” جياني أنفونتينو.

وقال وليد سعدي إنّه تحادث  هاتفيا مع جياني أنفونتينو، وأن رئيس “الفيفا” هنّأه بِمنصبه الجديد في أعلى هيئة تُشرف على تسيير الكرة الجزائرية. مُشيرا إلى أن أنفونتينو هاتفه من مدينة نيويورك الأمريكية.

وأضاف الوافد الجديد إلى المبنى الكروي لِدالي إبراهيم، في تغريدة له عبر منصّة “تويتر”، بِأن أنفونتينو تمنّى له التوفيق في مهامه الجديدة.

واختتم سعدي قائلا إنه سيعقد لقاءً مع رئيس “الفيفا” في الأيّام القليلة المقبلة، بناءً على التزام من أنفونتينو.

وهكذا تلقّى وليد سعدي دعما معنويا قويا من لدن رئيس “الفيفا”، في أوّل خطوة له داخل ساحة اتحاد الكرة الجزائري.

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