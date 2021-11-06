سعيد بن رحمة سيلعب مباراة العمر أمام ليفربول

الفوز سيرتقي بوست هام إلى المركز الثاني

استرجع سعيد بن رحمة مستواه الكبير، وصار أحد أهم اللاعبين في إنجلترا، وهو حاليا صاحب المركز الرابع ضمن هدافي أوربا ليغ بثلاثة أهداف، تضاف إلى ثلاثيته في الدوري الإنجليزي، وجاءت مباراة غنك البلجيكي في أوربا ليغ، ليضرب فيها سعيد بن رحمة العديد من العصافير بحجر واحد.

في المباراة الأخيرة في الدوري الإنجليزي، انتقل وست هام إلى أستون فيلا، وكان منتصرا بهدفين مقابل هدف واحد، وعندما طرد حكم المباراة، لاعبا من الفريق المحلي، ظن الكثيرون بأن مهمة رفقاء بن رحمة ستكون سهلة، ولكن الفريق المحلي سيطر بالطول وبالعرض، وكان قريبا من التسجيل، ولم يتحسن أداء فريق وست هام، إلا عندما خرج بن رحمة، حيث تمكن الفريق من قهر منافسه برباعية وبسيطرة كاملة، وهنا أصبحت مكانة بن رحمة مهددة، وخاصة في مباراة يوم الأحد أمام ليفربول في لندن، وحتى عندما لعب في سفرية بلجيكا ضمن أوربا ليغ، كأساسي كان واضحا بأن المدرب يريد أن يستنزف لياقته في هذه المنافسة الأوروبية من أجل تعويضه في لقاء ليفربول بالأرجنتيني لينسيني، ولكن مباراة سهرة الخميس في أوربا ليغ، غيّرت كل شيء، وصار وضع بن رحمة على مقاعد الاحتياط في مباراة ليفربول أقرب إلى الجنون بالنسبة للمدرب مويس وأنصار فريق وست هام الذين يحلمون بفوز تاريخي أمام ليفربول بقيادة سعيد بن رحمة وأنطونيو، ليرتقي فريقهم إلى المركز الثاني في أهم إنجاز للنادي اللندني منذ سنوات طويلة.

ملامح ما قام به سعيد بن رحمة في آخر موسم له مع فريق برنتفورد، بدأت تظهر، وهدفه الثاني في أوربا ليغ قد يتكرر كثيرا، لأن الانتقادات التي طالت مدرب الفريق، كانت تطالبه بمنح حرية التحرك والإبداع لبن رحمة، ويبدو أن بن رحمة في لقطة الهدف الثاني بعمل فردي، بعث رسالة لمدربه ليقول له: أنا هنا، وبإمكاني أن أسجل أحيانا من دون الحاجة لأي كان.

مازال ليفربول الفريق الوحيد في إنجلترا الذي لم يخسر في كل المنافسات، ولكنه قابل لذلك، بسبب ثقل دفاعه، ويتمنى عشاق أداء اللاعبين الجزائريين، في أن تكون مباراة ليفربول، إعلان عن الانطلاقة الحقيقية للاعب الموهوب سعيد بن رحمة الذي يسير على خطى رياض محرز، من الهروب من تهميش الأندية الفرنسية، إلى التوجه إلى الدرجة الثانية الإنجليزية ومنها الانتقال إلى القسم الممتاز، وإلى مساعدة الفريق في التنافس على الألقاب.

لو يتمكن وست هام من الإطاحة بليفربول، فإنه سينضم للمرشحين بإحداث المفاجأة على طريقة ليستر سيتي، وسيكون حينها سعيد بن رحمة بطل جزائري جديد في إنجلترا على طريقة رياض محرز، وسيسافر إلى القاهرة بمعنويات مرتفعة، وقد يكون الأساسي في مباراتي جيبوتي وبوركينا فاسو.