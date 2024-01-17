سفير إيطاليا: علاقاتنا مع الجزائر كانت دائما قوية

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، سفير إيطاليا بالجزائر جيوفاني بوغليسي، الذي أدّى له زيارة وداع لانتهاء مهامه.

وعُيّن جيوفاني بوغليسي سفيرا فوق العادة ومفوّضا لإيطاليا لدى الجزائر، في سبتمبر 2020. وحضر الاستقبال حسب ما ذكره بيان للرئاسة، مدير الديوان بوعلام بوعلام.

وقال السفير الإيطالي المنتهية مهامه في تصريحه عقب اللقاء:”علاقاتنا مع الجزائر كانت دائما قوية. وقد تعززت أكثر خلال السنوات الـ3 التي قضيتها هنا”.

مضيفا:”نحن بلدان شقيقان وصديقان، نتشارك ضفاف البحر المتوسط. ونتفاهم حول الكثير من القضايا الإقليمية المهمة، على غرار الأوضاع في الساحل وليبيا وتونس، فمصالحنا مشتركة”.

قبل أن يختم بالقول:”حزين لأنني سأغادر هذا البلد لاستلام مهامي (الجديدة) في النمسا. وسعيد في نفس الوقت، بقضاء هذه الفترة هنا، حيث حققنا نتائج على كل المستويات”.