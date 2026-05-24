سوقرال: برمجة 2200 رحلة إضافية بمناسبة عيد الأضحى

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتسيير المحطات البرية لنقل المسافرين “سوقرال”، برمجة 2200 رحلة إضافية على المستوى الوطني، تحسبا لعيد الأضحى المقبل.

وأفادت الشركة في بيان لها اليوم الأحد، 24 ماي، أنها سطرت برنامجا استثنائيا يتضمن 2200 رحلة إضافية أي ما يعادل 103 آلاف مقعد إضافي عبر مختلف المحطات البرية، من أجل تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة في مجال النقل بمناسبة عيد الأضحى، تطبيقا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.

وسيستمر البرنامج الإضافي عبر مختلف المحطات بعد العيد، لضمان عودة المسافرين في أحسن الظروف، حسب البيان الذي أكد حرص الشركة على تطبيق نظام المناوبة أيام العيد بالتنسيق مع مديريات النقل.

وكانت مديريات النقل الولائية قد وجهت إرساليات الى كافة مؤسسات النقل العمومية والخاصة، تتضمن رزنامة المناوبين المعنيين بضمان الرحلات خلال أيام عيد الاضحى الثلاث، مع التشديد على ضرورة الالتزام بها.

كما أعلنت “سوقرال” أنها علقت كافة العطل الأسبوعية والسنوية للعمال خاصة عمال الشبابيك وعمال النظافة والأمن، وهذا “لضمان خدمات في مستوى تطلعات المسافرين داخل المحطات البرية”.

هذا وأطلقت الشركة خدمة رقمية جديدة تتيح للمسافرين، منذ الأسبوع الماضي، إمكانية اقتناء تذاكر السفر “ذهابا وإيابا” عبر الإنترنت.

وتشمل هذه الخدمة، في مرحلتها الأولى، الرحلات المنطلقة من المحطة البرية الجزائر نحو كل من بسكرة، سطيف وتلمسان، على أن يتم تعميمها تدريجيا على مستوى كامل المحطات البرية عبر الوطن.