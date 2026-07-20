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سوناطراك و”في أن. جي” توقعان عقدًا لزيادة إمدادات الغاز إلى ألمانيا

الشروق أونلاين
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سوناطراك و”في أن. جي” توقعان عقدًا لزيادة إمدادات الغاز إلى ألمانيا
أرشيف
سوناطراك

وقّع مجمع سوناطراك ومجمع الطاقة الألماني “في أن. جي” عقدًا جديدًا للتموين بالغاز الطبيعي، يقضي بزيادة كميات الغاز الموجهة إلى السوق الألمانية ابتداءً من الأول من جانفي 2027، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأوضحت سوناطراك، في بيان صدر يوم أمس الأحد، أن العقد وُقّع يوم الخميس من قبل الرئيس المدير العام للمجمع، نور الدين داودي، ورئيس مجلس إدارة مجمع “في أن. جي”، أولف هايتمولر، خلال مراسم أشرف عليها وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، وكاتب الدولة الألماني لدى الوزارة الفيدرالية للاقتصاد والطاقة، فرانك فيتسل، بحضور كاتب الدولة لدى الوزارة الفيدرالية للبيئة والمناخ وحماية الطبيعة والسلامة النووية، يوخن فلاسبارت.

وأكد البيان أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين سوناطراك و”في أن. جي” من خلال رفع كميات الغاز الطبيعي الموردة إلى ألمانيا، بما يعزز التعاون الطاقوي بين الجانبين.

وأشار المصدر ذاته إلى أن سوناطراك و”في أن. جي” ترتبطان أيضًا بشراكة في مشروع “تحالف الهيدروجين بين الجزائر وأوروبا” ومشروع “ممر الهيدروجين الجنوبي”، اللذين يهدفان إلى إنتاج الهيدروجين في الجزائر وتصديره إلى الأسواق الأوروبية.

كما تجمع الشركتين مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص تعاون في مجالات ذات اهتمام مشترك، تشمل تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والحد من انبعاثات غاز الميثان.

واعتبرت سوناطراك أن توقيع هذا العقد يعكس متانة علاقات التعاون مع مجمع “في أن. جي”، ويجسد المستوى المتقدم الذي بلغته العلاقات الجزائرية الألمانية في قطاع الطاقة.

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