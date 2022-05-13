شاب من أصل جزائري يطلق تحدي المشي من باريس إلى الجزائر لهذا السبب؟
أطلق شاب فرونكو-جزائري تحدي المشي على الأقدام من فرنسا إلى الجزائر مرورا بعدد من الدول، تكريما لوالده المتوفي.
وفي تصريحات لوسائل الاعلام أكد الشاب ذو الأصول الجزائرية أنه قرر الاستقالة من عمله للقيام بأكثر شيء يحبه وهو المشي على الأقدام نحو موطنه، معتبرا أن ذلك سيكون بمثابة التكريم لوالده.
وبتاريخ 5 ماي أعلن الشاب دبراح عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” انطلاق رحلته إلى الجزائر والتي ستستمر عدة أشهر، مرورا بكل من سويسرا، إيطاليا وتونس.
C’est officiel : je pars à pied en Algérie le 5 mai ! Un voyage de plusieurs mois où je vais traverser plusieurs pays 🇫🇷 🇨🇭 🇮🇹 🇹🇳🇩🇿
La marche et le projet de la construction du château d’eau sera en hommage à mon père. J’espère qu’ils permettront de venir en aide à des milliers pic.twitter.com/0m1oyf8c0k
— Debbrah (@debbraahworld) April 22, 2022
كما يعتزم الشاب بناء خزان للمياه عند وصوله إلى الجزائر آملا أن يساعد ذلك الآلاف ويكون صدقة على روح والده.
وسبق لدبراح أن قام بمثل هذه التحديات حيث سار على الأقدام، من باريس إلى مرسيليا في 17 يومًا، وكذا من باريس إلى فينيسيا في رحلة استغرقت 33 يومًا، وبعدها باريس-سان سيباستيان في 23 يومًا، ورحلته الأخيرة باريس- كوبنهاغن في 59 يومًا.
وصرح الشاب قائلا “بعد باريس وكوبنهاجن سيرًا على الأقدام، اتخذت قرارًا بالذهاب حتى الجزائر، في غضون ذلك، وجدت وظيفة حيث عُرضت علي آفاق كبيرة للمستقبل، لذلك التزمت بالعمل وتراجعت عن قرار المشي”.
يضيف لكن “بعد بضعة أشهر، توفي والدي في المنزل، وبعد أسابيع من التفكير، قررت أن أفعل ما أحبه: المشي، واكتشاف الآخرين ونفسي”.
ويشارك الشاب الفرونكو جزائري مقاطع مصورة من رحلته مع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
6ème jour de marche en direction de l’Algérie : j’ai dormi prêt du Lac d’Orient et j’ai j’ai passé une super nuit ! Le jour d’avant quand je suis arrivé à Troyes j’ai pu dormir au chaud et prendre ma douche chez Karim et Leila 💚 (demi-finaliste Pékin Express) vrmt trop content😌 pic.twitter.com/i5UysXzop1
— Debbrah (@debbraahworld) May 10, 2022