شاب يذبح ابنته ذات الخمس سنوات ببسكرة

الجاني ارتكب الجريمة في مسكن طليقته

اهتزت مدينة طولقة بولاية بسكرة الإثنين، على وقع جريمة قتل بشعة ذهبت ضحيتها طفلة لا يتعدى عمرها الخمس سنوات، تعرضت إلى الذبح من الوريد إلى الوريد من قبل والدها الثلاثيني حسب ما ذكرته مصادر محلية، حيث قام الجاني بذبح هذه الطفلة، وتركها جثة هامدة غارقة في دمائها في فناء منزل جدها لأمها الكائن بمنطقة رسوطة الشرقية بطريق ليشانة ـ فرفار شرق بلدية طولقة.

وحسب ما أوردته مصادر “الشروق”، فإنّ الجاني المفترض، معروف بمعاناته من اضطرابات نفسية، وعمره بين 34 إلى 35 سنة. كما أن المتهم سبق وأن فقد والده في سنوات قليلة ماضية في حادثة انتحار.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن المشتبه فيه كان على خلاف مع زوجته تطور إلى الطلاق، الذي تم قبل فترة، وقد تنقل صباح أمس إلى بيت عائلة زوجته وطلب اصطحاب ابنته معه، وبعد أن انتظر حتى تجهزت الطفلة أخذها المشتبه فيه واقتادها إلى زاوية بعيدة من منزل جدها، ليجهز عليها بسكين ويذبحها من الوريد إلى الوريد، ثم يتركها جثة هامدة غارقة في دمائها، ويخرج هاربا إلى وجهة غير معلومة.

وبعد التفطن إلى هذه الجريمة الشنعاء، تم إبلاغ مصالح الأمن والحماية التي تنقلت إلى الموقع، أين تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة الحفظ بمستشفى طولقة، فيما لا يزال الجاني المشتبه فيه في حالة فرار حتى كتابة هذه الأسطر، والبحث جارٍ لتوقيفه للتحقيق معه من أجل الكشف عن ملابسات وحيثيات هذه الجريمة البشعة التي هزت الشارع بكل من مدينتي فرفار وطولقة خاصة وولاية بسكرة عامة.

م. ع