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شات جي. بي. تي : التطبيق الذي يراك، يسمعك ويتكلم معك

م. ص
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شات جي. بي. تي : التطبيق الذي يراك، يسمعك ويتكلم معك
ح. م
أعلنت شركة "أوبن أي. إي" أنها قامت بتزويد برنامج الذكاء الإصطناعي الخاص بها بالكلام والنظر، فأصبح بإمكان التطبيق الرؤية، السماع والكلام.

يبدو أن الذكاء الإصطناعي لا يزال يتطور بما يذهل البشرية أكثر فأكثر. فأعلنت شركة “أوبن أي. إي”، أمس، الإثنين 25 سبتمبر، أنها قامت بتزويد برنامج الذكاء الإصطناعي الخاص بها بالكلام والنظر. فأصبح بإمكان “شات جي. بي. تي” الرؤية، السماع والكلام.

التطبيق، سيسمح للمستخدم أن يلتقط صورة لما هو موجود داخل ثلاجته وما هو متوفر في مطبخه، ليقترح الذكاء الإصطناعي وصفة للعشاء ويرافق المستخدم في تحضيرها خطوة بخطوة. وبعد العشاء، يمكن له أن يلتقط صورة لتمارين إبنه، بعد أن يرسم دائرة أو يشير للمشكلات التي يواجهها في تلك التمارين. وبعد ذلك يقوم الذكاء الإصطناعي بالمشاركة في حل التمارين.

المؤسسة المطورة لتطبيق “شات جي. بي. تي” قالت أنها ستزود النسخة المدفوعة من “شات جي. بي. تي”، بالصوت والصورة، في حين سيتم تزويد النسخة الغير مدفوعة بالصورة.

وسيصبح بالإمكان طرح الأسئلة شفويا على “شات جي. بي. تي”، كي يجيب مباشرة بطريقة شفوية أيضا، وتبادل الحديث مع المستخدم. كما سيمكن لـ”شات جي. بي. تي” أيضا أن يصبح عضوا يشارك العائلة في النقاشات والأحاديث صوتيا حول طاولة العشاء.

المؤسسة قالت أيضا أن التطبيق يمكن له أن يكون بمثابة “الأعين” التي يرى بها المكفوفون، حيث يكفي الإشارة بعدسة الهاتف لشيء ما حتى يقوم التطبيق بقراءته، كأن يقول مثلا ما هو وما هي استعمالاته وكيفية القيام بذلك.

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