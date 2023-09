شات جي. بي. تي : التطبيق الذي يراك، يسمعك ويتكلم معك

يبدو أن الذكاء الإصطناعي لا يزال يتطور بما يذهل البشرية أكثر فأكثر. فأعلنت شركة “أوبن أي. إي”، أمس، الإثنين 25 سبتمبر، أنها قامت بتزويد برنامج الذكاء الإصطناعي الخاص بها بالكلام والنظر. فأصبح بإمكان “شات جي. بي. تي” الرؤية، السماع والكلام.

التطبيق، سيسمح للمستخدم أن يلتقط صورة لما هو موجود داخل ثلاجته وما هو متوفر في مطبخه، ليقترح الذكاء الإصطناعي وصفة للعشاء ويرافق المستخدم في تحضيرها خطوة بخطوة. وبعد العشاء، يمكن له أن يلتقط صورة لتمارين إبنه، بعد أن يرسم دائرة أو يشير للمشكلات التي يواجهها في تلك التمارين. وبعد ذلك يقوم الذكاء الإصطناعي بالمشاركة في حل التمارين.

ChatGPT can now see, hear, and speak. Rolling out over next two weeks, Plus users will be able to have voice conversations with ChatGPT (iOS & Android) and to include images in conversations (all platforms). https://t.co/uNZjgbR5Bm pic.twitter.com/paG0hMshXb

— OpenAI (@OpenAI) September 25, 2023