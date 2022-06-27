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الجزائر

شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة: هذا هو تاريخ المسابقة وإيداع الملفات

الشروق أونلاين
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شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة: هذا هو تاريخ المسابقة وإيداع الملفات

أعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين عن تنظيم مسابقة وطنية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة يومي 17 و18 سبتمبر المقبل.

وأوضح الاتحاد في بيان له أنه على الراغبين في المشاركة إيداع ملفاتهم ابتداء من 2 جويلية 2022 إلى غاية 16 جويلية 2022، على مستوى كليات الحقوق بـ: المسيلة، البليدة2، قسنطينة 1، بسكرة، وهران، سيدي بلعباس، الجزائر1، سطيف2، تيزي وزو، عنابة، تلمسان، بجاية وبرج بوعريريج.

وأضاف البيان أنه يمكن لمترشحي الجنوب إيداع ملفاتهم على مستوى الكليات المتواجدة بـ: أدرار، بشار، تمنراست، ايليزي، تيندوف وغرداية.

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