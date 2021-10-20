صاحب قصة “عائلة الحاج متولي” يكشف: “المسلسل خرب بيتي”

كشف، عبد المغيث حسن، صاحب القصة الحقيقية لـ”عائلة الحاج متولي”، أن المسلسل سبب له العديد من المشاكل.

وخلال حواره مع برنامج “صناعة مصرية”، أوضح عبد المغيث أن “الزوجة الأولى استمرت معه 8 سنوات بدون تعدد، وبعد ذلك بدأ يعدد ويتزوج واحدة تلو الأخرى، وصولا لأربع زوجات”.

وأضاف: “مسلسل “عائلة الحاج متولي” كان بعد تجربتي في التعدد، وعمل ليا مشاكل وخرب بيتي”، مشيرا إلى أن “فكرة التعدد لم تكن موجودة لديه على الإطلاق، كما أن زوجاته لم توافق في البداية على فكرة التعدد”.

ولفت إلى أنه “تمكن من أن يقنع زوجاته بالتعدد، وأن أحد أصدقائه قام بإفهامه بأن العدل يتحقق بالتراضي والمبيت بين زوجاته، وليس من خلال شراء شيء مماثل ما بين الزوجات، وخلافه، كما أنه عندما يتزوج بزوجة جديدة لا يقوم بإخفاء هذا الأمر عن باقي زوجاته”.

مؤكدا أن “الشخص الذي يقوم بالتعدد، عليه أن يكون مقتدرا ماديا، لكي يستطيع أن يوفر حياة كريمة لكل زوجاته، لأن احتياجات كل زوجة مختلفة عن الأخرى”.

وأردف: “الحمد لله العلاقة بيني وبين باقي زوجاتي جيدة للغاية”.

يذكر أن “عائلة الحاج متولي” مسلسل تلفزيوني درامي مصري، عرض في شهر رمضان عام 2001 على 12 محطة عربية، من بطولة النجم الراحل نور الشريف.

ويناقش المسلسل الذي نال شهرة واسعة ظاهرة تعدد الزوجات ومشاكل الرجل الشرقي مع القضية في إطار يتسم بالمرح والجدية.

في الواقع يتزوج الحاج متولي 5 زوجات في الدراما الممتدة على مدى 30 حلقة.

فالزوجة الأولى تتوفى إثر مرض السرطان، فيتزوج ماجدة زكي أو “أمينة”، التي تربي ابنه من زوجته الأولى كونها لا تنجب أولاداً، وتشكل المرجعية النسائية لهذه العائلة الكبيرة بحكمتها وتوصياتها بإرضاء “الحاج متولي” مهما كان الثمن.

أما الزوجة الثانية فهي “نعمة الله” أو “نعمة الفرعة”، التي تجسدها غادة عبدالرازق بشخصيتها المشاكسة والشعبية والعصبية ذات المواقف الكوميدية.

أما الزوجة الرابعة “مديحة”، ولقبها “مديحة توتّر”، فتؤدي دورها سمية الخشاب، مقدمةً شخصية هادئة ولطيفة ومحبة لأبعد الحدود.

والأخيرة تؤدي دورها الفنانة مونيا، التي يتبين أنها كانت تطمع في ثروته المالية فيطلِّقها في نهاية المسلسل إرضاءً لبقية الزوجات، ولكن على طريقته الخاصة.