صراع إنجليزي – إيطالي – فرنسي على ضم الجزائري عدلي 

بعد موسم متميز مع نادي بوردو

دخل أرسنال الإنجليزي وجاره اللندني توتنهام في صراع مع ميلان الإيطالي، في الميركاتو الصيفي الحالي، من أجل ضم لاعب بوردو الفرنسي، ياسين عدلي، صاحب الأصول الجزائرية.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن الناديين يرغبان في التقدم بعرض أولي، لضم لاعب وسط بوردو، الجزائري الأصل الفرنسي الجنسية، ياسين عدلي، البالغ من العمر 21 سنة.

وكان ميلان قد قدم عرضا لعدلي حسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، قيمته 10 ملايين جنيه إسترليني، إضافة إلى حصول بوردو على 10% من مقابل أي بيع للاعب مستقبلا. وأضافت الصحيفة أن ليل الفرنسي مهتم أيضا باللاعب الشاب، تحسبا لإمكانية رحيل النجم الدولي البرتغالي، ريناتو سانشيز.

يذكر أن عدلي من خريجي أكاديمية باريس سان جيرمان، وانتقل إلى بوردو في 2019، مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني، ولعب معه حتى الآن 69 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

ومثل عدلي منتخبات فرنسا للشباب، تحت 16 و17 و18 و19 و20 عاما، لكن تقارير صحفية ذكرت قبل عدة أشهر، أنه يرغب في تمثيل بلده الأصلي الجزائر. ويمتد عقد ياسين عدلي مع بوردو حتى جوان 2023، ويجيد اللعب كصانع الألعاب، وفي مركز الوسط المتقدم.

وشارك ياسين عدلي في 45 دقيقة في أول مباراة لبوردو في الدوري الفرنسي أمام كليرمون، وبحسب موقع “ترانسفر ماركت” فقد وصل عدلي إلى 69 مباراة مع بوردو، سجل فيها 5 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.