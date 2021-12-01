صندوق النقد: هذا ما جنب الجزائر الآثار الاجتماعية لكورونا وأسعار النفط

أكد صندوق النقد الدولي في تقرير عقب مشاوراته لعام 2021 مع الجزائر، إن سرعة استجابة السلطات لتداعيات الصدمة النفطية لعام 2020، والتي تبعتها جائحة كورونا جعل البلاد تخفف الآثار الاجتماعية للأزمتين.

وجاء في تقرير فريق الخبراء التابع للصندوق: يتعافى الاقتصاد الجزائري تدريجياً من أثار جائحة كوفيد-19 والصدمة النفطية التي تزامنت معها في عام 2020. وقد ساعدت سرعة استجابة السلطات على التخفيف من الأثر الصحي والاجتماعي للأزمة.

وأوضح: وعقب انكماش بلغ 4,9% في عام 2020، حقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نموا بمعدل 2,3% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2021، مدفوعا بانتعاش أسعار الهيدروكربونات وإنتاجها، وتخفيف التدابيرالمتخذة لاحتواء الفيروس.

وأكد الخبراء “الحاجة إلى عملية تصحيح لأوضاع المالية العامة بشكل تدريجي ومستمر عبر تدابير لترشيد الانفاق وتعزيز الإيرادات. ورأوا أنه من المفيد تكييف وتيرة ومكونات عملية ضبط المالية العامة مع تطورات الجائحة والأوضاع الاقتصادية المحلية، من أجل حماية شرائح المجتمع الأكثر ضعفا”.