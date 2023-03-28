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الجزائر

طاسيلي للطيران تعزز رحلاتها نحو هذه الوجهة ابتداء من جويلية المقبل

الشروق أونلاين
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طاسيلي للطيران تعزز رحلاتها نحو هذه الوجهة ابتداء من جويلية المقبل
ح.م

قررت شركة طاسيلي للطيران توسيع برنامجها للنقل الدولي بوضع رحلة أسبوعية ثانية بين قسنطينة وستراسبورغ (فرنسا) ذهابا وإيابا.

وحسب ما أفاد به بيان للشركة فأنه ابتداء من الاثنين 3 جويلية 2023 ستضع طاسيلي للطيران رحلة جوية ثانية قسنطينة-ستراسبورغ-قسنطينة ذهابا وإيابا في نفس اليوم (الاثنين).

وأضافت الشركة أن “هذه الرحلة الجديدة المبرمجة كل اثنين خلال فصل الصيف تأتي لتعزز الرحلة الموجودة قسنطينة-ستراسبورغ-قسنطينة المنظمة كل يوم سبت على متن طائرة بووينغ “737-800 “NG التابعة للشركة”.

ويمكن للمسافرين الراغبين في الالتحاق بهذه الرحلة حجز تذاكرهم عبر البوابة الإلكترونية لطاسيلي للطيران وشراء التذاكر عبر نظام الدفع الالكتروني الجديد من الخارج (إيتا باي) أو التقرب من شبكة الوكلاء المعتمدين. يضيفالمصدر ذاته.

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