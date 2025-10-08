-- -- -- / -- -- --
عالم فلسطيني الأصل بين الفائزين بجائزة نوبل 2025 في الكيمياء

صورة الإعلان عن الفائزين الثلاثة

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم يوم الأربعاء، عن منح جائزة نوبل في الكيمياء لثلاثة علماء. بينهم الباحث ذو الأصول الفلسطينية عمر ياغي.

وعادت الجائزة لكل من سوسومو كيتاغاوا وريتشارد روبسون وعمر ياغي. تقديرا لإسهامهم في ابتكار شكل جديد من العمارة الجزيئية يُعرف باسم “الأطر الفلزية العضوية”.

ووُلد عمر ياغي الذي يحمل الجنسية الأردنية وكذلك السعودية والأمريكية، في الأردن عام 1965. لعائلة نزحت من فلسطين بعد نكبة 1948.

عمر ياغي

تتويج 3 علماء من الولايات المتحدة واليابان في الطب والفيزيولوجيا

كما فاز 3 باحثين من الولايات المتحدة واليابان بجائزة نوبل في الطب أو الفيزيولوجيا (علم وظائف الأعضاء) لعام 2025. تقديرا لاكتشافاتهم العلمية في مجال المناعة.

حيث أعلنت جمعية نوبل بمعهد كارولينسكا للعلوم في السويد يوم الإثنين، عن تتويج العالمين الأميركيين ماري برونكو وفريد رامزديل، والياباني شيمون ساكاغوتشي. نظير جهودهم البحثية المتعلقة بالتحمل المناعي الطرفي.

وقالت اللجنة إن العلماء المتوّجين حققوا “اكتشافات رائدة في مجال التحمّل المناعي الطرفي”. وهي الآليات التي تمنح الجهاز المناعي القدرة على التمييز بين الأجسام الغريبة وخلايا الجسم، وتمنع حدوث “أمراض المناعة الذاتية”.

ويحصلون الفائزون بجائزة نوبل السنوية على مكافأة مالية قدرها 11 مليون كرونة سويدية (نحو 1.2 مليون دولار). بالإضافة إلى ميدالية ذهبية يقدّمها ملك السويد.

وفئة الطب والفيزيولوجيا، هي أول فئة يُعلن عن الفائزين بجائزتها. على أن يتواصل الإعلان عن الفائزين في بقية الفئات وهي الفيزياء والكيمياء والآداب والسلام والاقتصاد، خلال نفس الأسبوع.

صورة الإعلان عن الفائزين بجائزة نوبل 2025 للطب والفيزيولوجيا

