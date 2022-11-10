عضوية المغرب في الاتحاد الإفريقي “على المحكّ”

أكد محام نيجيري أن استمرار احتلال المغرب غير الشرعي للصحراء الغربية، سيضع عضويته في الاتحاد الافريقي على المحك.

وأشار المحامي فيمي فالانا في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إلى قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان الأخير حول الصحراء الغربية، مؤكدا أنه “يبطل كل مطالب المغرب بسيادته المزعومة على الإقليم”.

وأوضح فالانا يقول:”بدلا من أن يستغل المغرب فرصة حصوله على العضوية في الاتحاد الافريقي سنة 2017، لقد أدار ظهره للمبادئ الأساسية التي أكدت عليها الهيئة القارية”.

وأضاف:”النظام المغربي يواصل تقويض حقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال”. متابعا:”لقد حان الوقت لتوجيه انتباه المغرب للمبادئ التأسيسية للاتحاد الإفريقي”.

ودعا المحامي في هذا السياق إلى “تطبيق قرارات الهيئة الإفريقية، فيما يتعلق بتمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتنازل في تقرير المصير والاستقلال”.

المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان تصدر قرارا بخصوص الصحراء الغربية

وفي 22 سبتمبر 2022، أصدرت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب في تنزانيا، قرارا يدعو أعضاء الاتحاد الإفريقي إلى إيجاد حلّ دائم لقضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

وحسب نصّ القرار، فإن “جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي تتحمل المسؤولية، بموجب القانون الدولي، لإيجاد حلّ دائم للاحتلال، وضمان التمتع بالحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي”.

كما أكدت المحكمة أن “الحق في تقرير المصير، يفرض على جميع الدول الأطراف، التزاما دوليا باتخاذ إجراءات إيجابية، لضمان تنفيذ هذا الحق، من خلال مساعدة الشعوب المضطهدة في نضالها من أجل الحرية والامتناع عن القيام بأعمال تتعارض مع التمتع الكامل بهذا الحق”.

وأضافت المحكمة أن الاحتلال المستمرّ للصحراء الغربية من طرف المغرب، “يتعارض مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. ويشكل انتهاكا لهذا الحق”.